Dernek Başkanı Mustafa Çömlek ve yönetim kurulu üyeleri, Yozgat’ta ihtiyaç sahibi öğrencilerle bir araya gelerek hem destek hem de moral verdi.

Program kapsamında 24 Ekim Cuma günü Yozgat’a gelen dernek heyeti, ilk olarak konakladıkları Çamlık Hotel önünde öğrenciler tarafından Fenerbahçe bayrakları ve marşlarıyla coşkulu bir şekilde karşılandı. Sarı-lacivert renklerle süslenen alanda çocukların mutluluğu görülmeye değerdi.

Etkinliğin ilk durağı olan Agah Efendi İlkokulu’nda, Hamburg Fenerbahçeliler Derneği üyeleri öğrencilerle bir araya geldi. Burada ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık mont, bere ve eldiven gibi çeşitli hediyeler dağıtıldı. Okul bahçesinde düzenlenen törende minik öğrencilerin sevinci renkli görüntülere sahne oldu.

Törene Yozgat İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, okul müdürleri, Hamburg Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Mustafa Çömlek, yönetim kurulu üyeleri ile projeye destek veren Yozgatspor Avrupa Başkanı İrfan Gündoğan katıldı.

Etkinlik boyunca çocuklarla yakından ilgilenen heyet, onlarla sohbet ederek çeşitli oyunlar oynadı. Günün sonunda hatıra fotoğrafları çekildi ve çocuklara sıcak ikramlarda bulunuldu.

Hamburg Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Mustafa Çömlek, projeye ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Yozgat’taki çocuklarımızla buluşmak, onların yüzündeki tebessüme ortak olmak bizim için büyük bir mutluluk. Bu anlamlı projeye gönül veren, destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe sadece bir spor kulübü değil, aynı zamanda paylaşmanın ve dayanışmanın simgesidir.”

“Çocuklarımız Üşümesin” projesiyle Hamburg Fenerbahçeliler Derneği, Yozgat’ta hem çocuklara hem de ailelerine umut dolu bir gün yaşattı.

Sosyal sorumluluk bilinciyle hayata geçirilen proje, toplumun dezavantajlı kesimlerine dokunarak yardımlaşma ve kardeşlik duygularını güçlendirmeyi hedefliyor.

Çömlek, önümüzdeki dönemde Türkiye’nin farklı illerinde de benzer etkinlikler düzenleyerek daha fazla çocuğa ulaşmayı amaçladıklarını belirtti.