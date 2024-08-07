Hamas, İsmail Heniyye'nin suikast sonucu öldürülmesinin ardından Yahya Sinvar'ı yeni lider olarak atadığını duyurdu. Hamas'ın resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, "Hamas, şehit lider İsmail Heniyye'nin yerine, hareketin siyasi büro başkanlığına Komutan Yahya Sinvar'ı seçtiğini ilan ediyor." ifadeleri kullanıldı.

YAHYA SİNVAR KİMDİR?

İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin yerine, hareketin Gazze Şeridi sorumlusunun Yahya Sinvar olduğu bildirildi. Hamas’ın 3 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Heniyye'nin yerine geçecek yeni liderin belirlenmesi için istişarelere başlandığı duyurulmuştu. İsmail Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.

Yahya Sinvar, 1962 yılında Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus mülteci kampında doğdu. Aslen 1948'de İsrail tarafından işgal edilen Askalan (Aşkelon) kentinden olan Sinvar, yüksek öğrenimini Gazze İslami Üniversitesi'nin Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamladı. İlk olarak 1982'de tutuklanan Sinvar, 1985 yılında gizli bir örgüt kurmak suçundan tekrar hapis cezasına çarptırıldı. 1988'de İsrail tarafından 24 yıl hapis cezasına mahkum edilen Sinvar, 2013 yılında serbest bırakıldı.

Hamas’ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları'nın kurucularından biri olan Sinvar, aynı zamanda Hamas’ın güvenlik ve davet teşkilatı olarak bilinen Mecd Gücü'nün de kurucusudur.