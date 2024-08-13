Yahya Sinvar, Hamas Siyasi Büro Başkanıdır.

Yahya Sinvar, 1962 yılında Han Yunus'ta doğdu. Eğitim hayatına memleketinde başlayarak Gazze İslam Üniversitesi'nde devam etti. Üniversite yıllarında aktif bir öğrenci olan Sinvar, beş yıl boyunca öğrenci konseyinde çeşitli görevler üstlendi; Teknik ve Spor Komiteleri Sekreteri, Öğrenci Konseyi Başkanı ve Başkan Yardımcılığı gibi önemli rollerde bulundu.

Sinvar, Hamas'ın kurucularından Ahmet Yasin’e yakınlığıyla tanınır. 1980’lerin sonlarında, hareketin ilk silahlı kanadının kurulmasına katkıda bulundu ve Şeyh Yasin'in birçok talimatını yerine getirdi. Hareketin ilk güvenlik organı olarak bilinen "Mecd"in kuruluşunda aktif rol oynadı ve bu birimin en üst düzey yöneticisi oldu. İlk intifada döneminde Filistinli Mücahitler hareketinin koordinasyonunu sağladı.

Sert bir kişiliğe sahip olan Sinvar, güvenlik konularına odaklanmış bir yaklaşımıyla bilinir ve bu özelliği nedeniyle hareketin bazı önde gelen isimleriyle zaman zaman anlaşmazlıklar yaşadı. İlk tutuklanma deneyimini 1982 yılında yaşadı ve 1988'de tekrar hapse girdi. Toplamda 22 yıl boyunca İsrail zindanlarında mahkum kaldı. 2011 yılında, İsrailli asker Gilad Şalit’e karşı serbest bırakılan 1027 Filistinli esir arasında yer aldı.

Hamas’ın önemli isimlerinden biri olarak, özellikle Kassam Tugayları ile Hamas arasındaki koordinasyonu sağlama görevinde bulundu. 2017 yılında Gazze'deki Hamas yönetiminin liderliğine seçildi ve bu görevi İsmail Haniye'den devraldı. Hem siyasi hem de askeri kişiliğiyle öne çıkan Sinvar, Gazze'deki Hamas hükûmetinin başbakanlığını da yürütmektedir.