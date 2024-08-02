Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İsrail'in Tahran'da düzenlediği suikast sonucunda hayatını kaybetti. Bu gelişme, uluslararası alanda büyük yankı uyandırırken, Hamas'ın geleceğiyle ilgili önemli bir belirsizliği de beraberinde getirdi. Peki, Haniye'nin yerine kim geçecek?

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, 31 Temmuz 2024 tarihinde Tahran'da İsrail'in düzenlediği suikast sonucu hayatını kaybetti. Bu olay, uluslararası arenada geniş yankı uyandırdı. Türkiye, Haniye'nin ölümü üzerine bir günlük yas ilan etti. Şimdi herkesin merak ettiği soru, yeni Hamas liderinin kim olacağı. Adaylar arasında en çok dikkat çeken isim ise Halid Meşal.

YENİ HAMAS LİDERİ HALİD MEŞAL Mİ?

Haniye'nin ölümü, Hamas içinde yeni liderlik tartışmalarını başlattı. Reuters haber ajansına göre, Haniye'nin en güçlü halef adayı yardımcısı Halid Meşal olarak öne çıkıyor. Meşal, uzun yıllardır Katar'da sürgünde yaşıyor ve Hamas içinde önemli bir figür olarak biliniyor.

HALİD MEŞAL KİMDİR?

1956 yılında Batı Şeria'nın Ramallah kentinde doğan Halid Meşal, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından ailesiyle birlikte Kuveyt'e göç etti. Kuveyt Üniversitesi'nde fizik eğitimi aldı ve öğrencilik yıllarında Filistinli Öğrenciler Birliği'nin İslamcı kanadını kurdu. Hamas'ın 1987'deki kuruluşunda önemli bir rol oynayan Meşal, örgütün Kuveyt temsilciliğini üstlendi.

1997 yılında İsrail'in Mossad tarafından Ürdün'de düzenlenen suikast girişiminden sağ kurtulan Meşal, bu olaydan sonra Hamas'ın liderlik kadrosunda daha da etkili bir konuma geldi. 2004 yılında Şeyh Ahmed Yasin'in öldürülmesinin ardından Hamas'ın siyasi lideri olarak seçildi. 2012'deki Suriye iç savaşının ardından Katar'a yerleşti.

Halid Meşal'in yanı sıra, Hamas'ın yeni lideri olarak adı geçen bir diğer önemli isim Halil El Hayya. El Hayya, İsrail ile yapılan dolaylı müzakerelerde Hamas heyetine başkanlık eden üst düzey bir yetkili olarak biliniyor ve İran ile bölgedeki müttefiklerin favorisi olarak görülüyor.

İsmail Haniye'nin ölümünün ardından Hamas'ın yeni liderinin kim olacağı, örgütün geleceği açısından kritik bir öneme sahip. Halid Meşal'in deneyimi ve Hamas içindeki etkisi, onu en güçlü adaylardan biri yapıyor.