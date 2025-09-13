Haluk Levent, 26 Kasım 1968 yılında Adana’nın Yüreğir ilçesinde dünyaya geldi.

Kimlik adı Haluk Acil olan sanatçı, 9 çocuklu bir ailenin 8. çocuğudur.

İlk, orta ve lise öğrenimini Adana’da tamamlayan sanatçı, ülkemizin farklı üniversitelerinde birbirinden farklı bölümlerde öğrenci olur.

Haluk Levent ilk üniversite eğitimini KATÜ’de Orman Mühendisliği Bölümü’nde, daha sonra sırasıyla; Ankara Üniversitesi Kastamonu MYO Bilgisayar Programcılığı, ODTÜ Fizik Bölümü ve yine Ankara Üniversitesi Muhasebe Bölümlerinde değişik sürelerde öğrencilik yapar.

Haluk Levent, üniversitede öğrencilik yaptığı yıllarda yine Adana’da ticaretle ilgilenir ancak çok da başarılı olmaz.

Sevilen sanatçı adını ilk albümüne de verecek olan, ”yollarda” olma eylemine girişir ve Adana’dan ayrılır.

Haluk Levent yollardayken bir taraftan da şarkı söyleyip para kazanmaya çalışır.

Kimi zaman kendi geçimi için kimi zaman da içindeki yardımsever kahramanın amacına ulaşması için.

Haluk Levent’in İstanbul’a gelip de şehrin en güzel semtlerinden Ortaköy’ün barlarında çalışmaya başladığında yıl 1992’dir.

Sevilen sanatçının yolu ülkemizin başarılı aranjörlerinden Yıldıray Gürgen ile kesişir ve Haluk Levent oradan ünlenir.

Neden Hastanelik Oldu?

Dün akşam Muğla’da sahne alan Haluk Levent konser sonrası fenalaştı.

Hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı mide spazmı geçirdiği öğrenildi.

Sanatçı o geceyi hastanede geçirdiğide söylendi.