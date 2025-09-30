Görgün, 1973 yılında İstanbul'da doğdu.

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünde tamamladı.

Daha sonra doktora eğitimini ABD'de Rensselaer Polytechnic Institute'ta tamamladı.

Doktora eğitimini 2003 yılında başarıyla bitirdi.

Akademik Kariyer

2005-2008 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde yardımcı doçent olarak görev yaptı.

2008 yılında doçent, 2013 yılında ise profesör unvanını almıştır. Ayrıca, Yıldız Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümünün kurucu bölüm başkanı.

2009-2013 yılları arasında aynı bölümün başkanlığını yapmış, bu süre zarfında birçok lisansüstü programının kurulmasına öncülük etti.

İş Hayatı

Prof. Dr. Haluk Görgün, ilk kez 15 Mart 2017 tarihinde ASELSAN Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

2 Nisan 2018 tarihinde yapılan ASELSAN Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyesi olarak yeniden seçilen Görgün, aynı gün yapılan toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı.

17 Nisan 2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, ASELSAN Genel Müdürü olarak atanmasına karar verildi.

Prof. Dr. Haluk Görgün, 27 Nisan 2018 tarihinden itibaren ASELSAN Genel Müdürü olarak görevine başladı.

5 Haziran 2023 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Savunma Sanayii Başkanlığı'na Prof. Dr. Haluk Görgün’ü atadı.

Prof. Dr. Haluk Görgün, ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürüyor.