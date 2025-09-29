Haluk Bayraktar, Türk savunma sanayisinin öncülerinden biri olarak bilinen, mühendislik altyapısı ve liderlik vasıflarıyla BAYKAR Teknoloji’yi dünya çapında bir savunma sanayi markasına dönüştüren iş insanıdır. 1978 yılında İstanbul’da doğmuş, ODTÜ ve Columbia Üniversitesi gibi saygın eğitim kurumlarında öğrenim görmüştür. BAYKAR Genel Müdürü olarak görevine devam eden Bayraktar, aynı zamanda Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı gibi çeşitli kuruluşlarda da aktif roller üstlenmektedir. Ulusal ve uluslararası birçok nişan ve ödüle layık görülmüş; bilimsel çalışmaları, liderliği ve vizyoner yaklaşımıyla dikkat çekiyor.

Eğitimi ve Akademik Geçmişi

Haluk Bayraktar’ın akademik hayatı, hem Türkiye’de hem de yurt dışında üst düzey eğitim kurumlarında aldığı eğitimlerle şekillenmiştir:

2000 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

2002 yılında Columbia Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği alanında yüksek lisans yaptı.

2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde işletme alanında doktora çalışmalarına başladı.

Haluk Bayraktar Hangi Ödüllere Layık Görüldü

Haluk Bayraktar, hem Türkiye’de hem de yurt dışında çok sayıda ödüle layık görülmüştür. Bunlar arasında:

2020: Ukrayna 3. Derece Haklar Nişanı

2021: Azerbaycan Karabağ Nişanı, Antonov Madalyası (Ukrayna)

2022: 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı (Ukrayna)

2023: Ukrayna Ustalık, Onur ve Cesaret Madalyası, Burkina Faso Ordre de L’etalon Officier Madalyası, Mali Ulusal Nişanı, Kırgızistan Daneker Devlet Nişanı, Kosova Üstün Hizmet Madalyası, Etiyopya Onur Madalyası

2024: Ukrayna Askeri Kardeşlik Yıldızı Nişanı, Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Nişanı, Ukrayna Savunma Bakanlığı Madalyası