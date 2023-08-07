İl Genel Meclis başkanı İskender Nazlı, 2023 yatırım programı kapsamında Akdağmadeni ilçesine bağlı Sarıgüney köyünde 2’nci kat asfalt çalışması tamamlanarak halkın hizmetine sunulduğunu söyledi.

Başkan Nazlı yaptığı açıklamada, “Meclis Üyelerimizin destek ve katkılarıyla kırsal kesimin kalkınması noktasında, İl Özel İdaremiz kırsala yönelik hizmet kalitesini her geçen gün artırmaktadır. Bütün amacımız hizmet verdiğimiz vatandaşlarımızın memnuniyetini ve kentimizin yaşam kalitesini, köylerimize de taşımaktır. Yol ağının iyileştirilmesiyle vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu seyahat edebilmeleri sağlanmıştır. Çalışmalar belirlenen programlar dahilinde tüm hızıyla devam edecektir. Bu hizmetlerin köylerimize ulaştırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Alpaslan Demir