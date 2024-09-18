İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Danışmanı Serkan Özcan oldu. Ekonomi ve finans alanında önemli bir isim olan Özcan, kariyeri boyunca Türkiye’de ve uluslararası alanda dikkat çeken görevlerde bulundu. Peki, Serkan Özcan kimdir, nerelidir, kariyerinde hangi adımları atmıştır?

SERKAN ÖZCAN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Serkan Özcan, 1977 yılında Konya’da doğdu. Eğitim hayatına Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisat Bölümü’nde başlayan Özcan, 1999 yılında mezun olduktan sonra Amerika Birleşik Devletleri’ne giderek University of Illinois at Urbana-Champaign’de finans üzerine yüksek lisans yaptı. Bu eğitimle birlikte, finans ve ekonomi alanındaki uzmanlık yolculuğu başladı.

KARİYERİNİN İLK ADIMLARI VE BANKACILIK TECRÜBELERİ

Profesyonel kariyerine 1999 yılında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nda uzman olarak başlayan Özcan, 2006 yılına kadar burada görev aldı. Merkez Bankası'ndaki görevinden sonra, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda (BDDK) başkan danışmanı olarak kariyerine devam etti. Bu dönemde, ulusal ve uluslararası finansal gelişmeleri yakından izleyerek Türkiye'nin finansal sistemi üzerindeki etkileri değerlendirdi.

BANKACILIKTA ÜST DÜZEY GÖREVLER

2010-2012 yılları arasında Vakıflar Bankası’nda başekonomist olarak görev alan Serkan Özcan, aynı zamanda Vakıf Portföy A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Ardından Odea Bank A.Ş.’de genel başkan yardımcısı olarak görev aldı ve ekonomik araştırmalar ile stratejik planlama alanlarında önemli çalışmalara imza attı. Bu dönemdeki başarıları, onun bankacılık ve finans dünyasında saygın bir yer edinmesini sağladı.

TURKEY MACRO VİEW VE SİYASİ KARİYER

2015 yılında Turkey Macro View (TMV) Consulting’in kurucusu olan Özcan, Türkiye ve uluslararası alanda ekonomi üzerine konferanslar verip, makaleler yazdı. 2019 yılında Ahmet Davutoğlu liderliğinde kurulan Gelecek Partisi’nde sözcü olarak siyasi arenada da etkin bir rol üstlendi.

İBB BAŞKAN DANIŞMANLIĞI

5 Temmuz 2024 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı olarak atanan Serkan Özcan, bu görevde ekonomi ve finans alanında danışmanlık yaparak İBB projelerine katkı sağlamaya devam ediyor. Özcan’ın geniş tecrübesi, İBB’nin stratejik projelerinde önemli bir rol oynamasını sağlıyor.

Serkan Özcan, Türkiye’nin ekonomi ve finans dünyasındaki bilgi birikimi ve deneyimleriyle dikkat çeken bir uzman olarak tanınıyor.