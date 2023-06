Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğünce il genelinde 35 ekibin katılımıyla halk oyunları şenliği yürüyüş ile başladı. Cumhuriyet Meydanında bir araya gelen halk oyunları ekipleri, Yozgat ve diğer yörelere ait oyunları sergiledi.

Halk Oyunları Şenliği’nin yanında Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında halk eğitim merkezlerinde açılan kurslarda hazırlanan eserler de sergilendi.

İl genelindeki okullar ile halk eğitim merkezlerince açılan kurslarda ders yılı boyunca hazırlanan ekipler iki gün boyunca gösterilerini sergileyecek.

Şenliğe Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Belediye Başkanı Yardımcısı Serdar Açıkgöz, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Yozgat İl Emniyet Müdürü Kenan Şaban Süzgün, Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Kişi, Yozgat İl Jandarma Komutanı Albay Halil Başer, Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, daire müdürleri, STK başkanları, kaymakamlar, öğrenciler, veliler ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

“HER OKULA BİR TAKIM SÖZÜNÜ VERDİ”

Programda bir konuşma yaparak halk oyunları ekiplerinin kültürü anlatacağını söyleyen Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat’ta 280’e yakın okulun 170’inde halk oyunu ekiplerinin tamamlandığını belirtti. Önümüzde ki yıl tüm okullarda halk oyunları ekiplerinin olacağı sözünü veren Vali Polat, “En mutlu olduğumuz gün, çocuklarla birlikte olduğumuz gün. Yiğitler Şehri Yozgat, eğitimin tam ortası olacak demiştik. Geldiğimiz günden itibaren okullarımızda her okulumuzda bir takım oyunu oynanacak demiştik. Halk oyunları mecbur olacak demiştik. 280’e yakın okulumuzda 170 okulumuzun halk oyunu ekipleri tamamlandı. İnşallah önümüzde ki yıl tüm okullarımızda halk oyunları ekiplerimiz olacak. Halk oyunları ekipleri kültürümüzü bizlere anlatacaklar. Yavrularımızı bizler takım ruhu ile omuz omuza, parmak parmak durmasına önem vereceğiz. Emek verene tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Halk oyunları ekibimizden sonra sporun enlerini yapacağız. Yiğitler Şehri Yozgat’ta Türkiye birincisi almış sporcularımıza değer vereceğiz. Bizler ESER projemizi hazırlarken sadece akademik başarı değil çocuklarımızın sosyal kültürel sportif anlamda da yetiştirmek zorunda olduğumuzu söylemiştik. Lise mezunu her yavrumuzun bir yabancı dili konuşmasını, lise mezunu her yavrumuzun bir müzik aleti çalmasını, lise mezunu her yavrumuzun lisanslı bir spor yapmasını hedeflemiştik bu doğrultuda çalışmıştık çalışmaya devam edeceğiz. İlçe milli eğitim müdürlerimiz, kaymakamlarımız hepimiz büyük bir çaba sarf edeceğiz. Öğretmenlerimizin önünü açmak için her daim hazırız. Öğretmenlerimizin Yozgat’a değer katacak her türlü projeye destek vermek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“KÜLTÜRÜN YAŞATILMASI ÖNEMLİDİR”

Kültürün önemine vurgu yaparak bir açıklamada bulunan Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “Sayın Valimizin himayelerinde başlattığımız ESER Projesinin alt projelerinden birisi olan ‘Yedi Bölge Yedi Renk’ projemiz kapsamında ilimiz genelindeki okullarımız ile halk eğitim merkezlerimizce açılan kurslarda ders yılı boyunca hazırlanan ekiplerin iki gün boyunca sergileyecekleri gösterilerden oluşan şenliğimizi teşrifleriniz için teşekkür eder, saygılar sunarım. Milletimizi birbirine bağlayan en önemli birikimimiz kültürümüzdür. Bu kültür yüz yılların sevinci, hüznü ve coşkusunun Anadolu toprağında yoğrulması ile oluşarak bugüne kadar gelmiştir. Mirasımız olan kültürümüzün gelişim sürecinin devam ettirilmesi, kültürel öğelerimizin özgünlüğünün akamete uğramadan geliştirilmesi ve yaşatılması elzem ve önemlidir. Bu kapsamda halk oyunlarımızın yaşatılarak nesilden nesile aktarılması kültürel dinamiklerimizin korunması bağlamında ayrı bir öneme haizdir. Çünkü bizim halayımız kardeşliği ve birlikteliği, yere diz vuruşumuz toprağımıza hürmet ile insanın ahirinin toprağa dönüş olduğunu, elimizi açmamız Yaradan’a niyazımızı ifade eder. Vatanımıza olan sevdamızın tabiat renkleri kadar tutkulu, sıcak ve anlamlı olmasının nedeni de Anadolu insanının kadim bir kültürle yoğrulmuş olmasındandır. Sayın Valim, özgünlüğümüzün ilelebet devam etmesinin gerekliliğinden hareketle, tensiplerinizle tüm ilçelerimizde hazırlanan halk oyunları ekiplerimizin katılımıyla ilçe bazlı halk oyunları şenlikleri tamamlanmış olup bu şenliklere katılan ekiplerden seçilen yöresel ve bölgesel bir oyunu sergileyecek ekipler İl Halkoyunları Şenliğine iştirak edecektir. Çarşamba günü, merkez dahil olmak üzere 13 ilçemizin katılımı ile 14 ekipten oluşan 175 öğrencimiz, Perşembe günü ise merkez ilçemizdeki 21 ekipten oluşan 364 öğrencimiz olmak üzere toplamda 35 ekip ve 539 öğrencimiz şenlikte gösterilerini sunacaklardır. Ayrıca hayat boyu öğrenme haftası nedeniyle ilimiz genelindeki halk eğitim merkezlerinde açılan kurslarda hazırlanan el emeği göz nuru eserlerin sergilenmesi de yapılacaktır” dedi. Alpaslan Demir