Yeşilay tarafından düzenlenen “Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması”nda Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencisi Batuhan Ünlü’nün kısa filmi, halk oylamasında ödül için yarışıyor.

Halk Oylaması Başladı

Yeşilay tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen “Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması”nda finale kalan eserler için halk oylaması başladı. “Halkın Favorisi Ödülü”nü kazanan film, 4 Kasım’a kadar sürecek oylamayla belirlenecek. İzleyiciler, beğendikleri filmlere kisafilm.yesilay.org.tr adresinden oy verebilecek.

Yarışmanın Amacı:

Yarışma, gençlerin bağımlılıkla mücadeleye aktif katılımını teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu yıl “Gençlerin Gözünden Uyuşturucu Madde Bağımlılığı” temasıyla düzenlenen yarışmada, seçici kurul birincilik, ikincilik, üçüncülük ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü’nü belirledi. Ödül töreni ise 17-21 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Yarışmanın Ödülleri:

Birinciye 100 bin, ikinciye 75 bin, üçüncüye 50 bin, Halkın Favorisi Ödülü’nü kazanan esere 50 bin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü’ne 100 bin lira verilecek.

Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 3’üncü sınıf öğrencisi Batuhan Ünlü de yarışmada halkın favorisi kategorisinde 6 filmden biri olarak yer aldı. Ünlü’nün “Karanlığa Üflemek” adlı kısa filmi, izleyicilerin oylarıyla ödüle ulaşmayı hedefliyor.

OYLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...