Amasya'da özel halk otobüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Bir çocuk, koluna saplanan demirle hastaneye kaldırıldı
Bir çocuk, koluna saplanan demirle hastaneye kaldırıldı
İçeriği Görüntüle

Halk Otobüsü Hafif Ticari Araçla Çarpıştı Yaralılar Var! (3)

Alınan bilgilere göre, Mehmet K. yönetimindeki 05 HO 1003 plakalı özel halk otobüsü, Sanayi Sitesi kavşağına dönmek üzereyken ardından gelen Mehmet M.'nin kullandığı 05 BE 688 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Halk Otobüsü Hafif Ticari Araçla Çarpıştı Yaralılar Var! (1)

Meydana gelen kazada sürücülerin yanı sıra hafif ticari araçtaki Esra Nur M. yaralandı. Yaralılar, acil sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA