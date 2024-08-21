Siirt Halk Bankası, 2024 yılı için yeni personel alımı gerçekleştirecek. İşte detaylar:

Başvuru Tarihleri: 9 - 28 Ağustos 2024

Sınav Tarihi: 14 Eylül 2024

Alınacak Personel Sayısı: 350 kişi

Sınav Merkezleri: Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Samsun ve Trabzon

Sınav Ücreti: 650 TL. Ücretler, Halk Bankası'nın resmi web sitesinden kredi/banka kartı ile yatırılacaktır. Başvuru yapıp sınavı geçmeyen adayların ücretleri iade edilmeyecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI

İkamet Şartı: Adayların, alım yapılacak il veya illere bağlı ilçelerde ikamet etmeleri gerekmektedir. Başvuru, Mernis'ten teyit edilen ikamet iline göre yapılacaktır.

Eğitim Durumu: Lisans Mezunu (Kılavuzdaki belirtilen bölümlerden mezun olma şartı aranacaktır.)

Yaş Şartı: 1 Ocak 1994 ve sonrasında doğmuş olmak.

Askerlik Durumu: Erkek adaylar için, işe alım tarihi itibarıyla askerlik görevini tamamlamış, erteletmiş veya muaf tutulmuş olmak gerekmektedir.

SINAV DETAYLARI

Sınav Süresi: 120 dakika

Soru Sayısı: Genel Yetenek - 50 soru, Alan Bilgisi - 50 soru (Toplam 100 soru)

Başarı Kriteri: Sınavda her bölümün baraj niteliğinde olduğu, adayların her bölümden en az %50 doğru cevapla geçmeleri gerektiği ve genel puanın 60 ve üzerinde olması gerekmektedir. Servis Görevlisi adaylarından genel puanı 60 ve üzeri olanlar, her il için kontenjanın 4 katı kadar aday (en yüksek puanlıdan başlanarak) mülakata ve diğer işe alım uygulamalarına davet edilecektir.

ALAN BİLGİSİ SINAV KONULARI

Ayrıntılı konular ve ağırlıklar kılavuzda belirtilmiştir.

Başvuru için Buraya tıklayarak detaylara ulaşabilirsiniz.

BAŞVURU İÇİN LİNK

https://www.halkbank.com.tr/tr/bankamiz/bizi-taniyin/bizi-taniyin/haberler-ve-duyurular/halkin-bankasi-yeni-takim-arkadaslarini-ariyor.html