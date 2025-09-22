Evlerimizin tabanını kaplayarak bizleri hem koruyan, hem evin içinin sıcak kalmasına yardımcı olan hem de estetik bir hava katan halılarımız bazen küçük aksiliklere lekeler meydana gelebilir.

Doğal Yöntemler İle Artık Çok Basit

Halılarda kalıcı lekeler haline gelen çay lekesi gibi lekeleri gidermek için deterjanlar da tek başına çözüm değil.

Halılarda görülen çay lekesinden kurtulmanın püf noktası ise doğal yöntemler çözüm sağlıyor.

Temizlik önerileri içerisinde karşımıza çıkan doğal yöntemler halı temizliğinin püf noktası sayılıyor.

Sirke Ve Karbonat

Çay lekesinin üzerine bir miktar karbonat serpin ve ardından beyaz sirke dökün. Bu iki malzeme birleştiğinde köpürerek lekeyi çözmeye başlar.

Birkaç dakika bekledikten sonra nemli bir bezle nazikçe silin. Hem lekeden kurtulabilir hem de halınızın kötü kokmasını ortadan kaldırırsınız.

Limon Ve Tuz

Yeni dökülmüş çay lekelerinin üzerine biraz limon suyu sıkın.

Ardından üzerine tuz serpin ve lekenin içine çekmesi için birkaç dakika bekletin.

Tuz, sıvıyı emerek lekenin yayılmasını engeller. Daha sonra nemli bir bezle temizleyerek halınız tertemiz

Mısır Nişastası

Islak haldeki çay lekesinin üzerine bol miktarda mısır nişastası serpin. Nişasta, çayın rengini ve nemini içine çeker.

Yaklaşık 15-20 dakika beklettikten sonra elektrik süpürgesiyle çekerek halınızı temizleyin.

Bu yöntem, lekenin iz bırakmasını büyük ölçüde ortadan kaldırır.