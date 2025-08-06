Çocukluk hayalini gerçekleştirme arzusuyla çıktığı yolda Mazu Yachts markasını kurarak yat üretiminde fark yarattı.

Volvo Penta ile gerçekleştirdiği röportajlarda, bu tutkuyu "Hayalim tekneler üretmekti. Şimdi o hayalin içindeyim." sözleriyle dile getirmişti.

Mazu Yachts çatısı altında hayata geçirdiği yatlar; teknik donanımları, tasarım estetiği ve kalite standartlarıyla yerli ve yabancı pazarda büyük ilgi görüyordu.

Türkiye'de birçok ünlü ismin tercihi olan bu yatlar, uluslararası platformlarda da ödüllere aday gösterilmişti.

Halit Yukay’a ne oldu?

Dün sabah saatlerinde Yalova'dan yatıyla Mikonos'a doğru denize açıldı.

Uzun süre haber alınamaması üzerine yakınları durumu yetkililere bildirdi.

Bunun ardından başlayan çalışmalar sonucu Yukay'a ait lüks yat, Marmara Adası açıklarında ağır hasarlı şekilde bulundu.

Yatın gövdesinin ikiye ayrıldığı ve su üzerinde sürüklendiği öğrenildi.

Halit Yukay’dan hala haber yok

Yalova'dan Yunanistan'ın Mikonos Adası'na doğru yola çıkan Mazu Yachts'ın sahibi ünlü iş insanı Halit Yukay'a ait yat, Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında ikiye bölünmüş halde bulundu.

Bölgede sürdürülen yoğun arama çalışmalarına rağmen Yukay'a dair herhangi bir iz henüz elde edilemedi.