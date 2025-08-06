Yapılan arama çalışmaları sonucunda Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında yarı batık tekne parçaları görüldü. Halit Yukay'a ait olduğu düşünülen tekne çevresinde arama çalışmaları yapıldı ancak bir bulguya rastlanmadı

Halit Yukay kimdir sorusunun yanıtı gündemdeki yerini koruyor. 4 Ağustos tarihinde Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için 23:40'ta kendi teknesi ile hareket eden Halit Yukay'dan bir daha haber alınamadı. Durumun bildirilmesinin ardından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Bir süre sonra Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında yarı batık tekne parçaları görüldü. Parçaların görüldüğü yerde arama kurtarma çalışmaları yapıldı ancak bir bulguya rastlanmadı. Peki Halit Yukay kimdir, kaç yaşında?

Halit Yukay Kimdir?

Halit Yukay 1982 yılında dünyaya geldi. Çocukluk hayali olan yat üretimi yapan Mazu Yachts'ın sahibi olan Halit Yukay'ın sahip olduğu şirket kişiye özel yat üretimi yapmaktadır. 2011 yılında kurulan Mazu Yachts tasarım ve teknik odaklı çalışan bir firma olarak bilinmektedir.

Halit Yukay Olayı Nedir?

Balıkesir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 4 Ağustos'ta 23.40 sıralarında Acil Çağrı Merkezi'ne, Halit Yukay'ın (43) "Graywolf" adlı özel teknesiyle Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için hareket ettiğini ancak kendisinden haber alınamadığına yönelik ihbar geldiği belirtildi.

Bunun üzerine Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekiplerinin bölgeye yönlendirildiği aktarılan açıklamada, şöyle devam edildi.

"5 Ağustos Salı günü saat 14.30 sularında Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir icra etmekte olan ticari bir geminin personeli tarafından deniz yüzeyinde yarı batık durumda tekne parçalarının görüldüğü ihbar edilmiş, olay mevkisine sahil güvenlik unsurları sevk edilmiştir. Görevlendirilen unsurların bölgeye intikal etmesine müteakip kazazedenin tespitine yönelik yarı batık tekne içerisinde dalış timi tarafından arama yapılmış fakat herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Gün boyunca, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 1 helikopter, 1 dalış timi, 7 yüzer unsurla arama kurtarma faaliyeti devam etmiştir."