Halit Meşal, 28 Mayıs 1956 tarihinde Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Silvad köyünde doğmuş bir Filistinli siyasetçidir. Meşal, 2004 yılından bu yana İslami Direniş Hareketi (Hamas) için önemli bir siyasi lider olarak bilinir.

HALİT MEŞAL'İN HAYATI

Henüz 11 yaşındayken, İsrail'in Altı Gün Savaşı sonrası işgal ettiği Batı Şeria'dan ayrılmak zorunda kalan Halit Meşal, 1967'de ailesiyle birlikte Kuveyt'e göç etti. Kuveyt'te 1971 yılında lise eğitimini sürdürürken Müslüman Kardeşler'in etkisiyle bu cemiyete katıldı. 1978 yılında Kuveyt Üniversitesi'nin Fizik bölümünden mezun olduktan sonra öğretmenlik yapmaya başladı ve 1984 yılına kadar bu meslekte kaldı.

KARİYER YOLU VE HAMAS LİDERLİĞİ

Halit Meşal, öğretmenlik kariyerinin ardından Filistin davasına adım atarak Hamas çatısı altında çeşitli görevlerde bulundu. 1990 yılında Irak-Kuveyt savaşı nedeniyle Kuveyt'ten ayrılarak Ürdün'e geçti ve burada Hamas'ın üst düzey organlarının liderliğini üstlendi. 1996'da Hamas Siyasi Büro Başkanı oldu. Ancak, 16 Eylül 1997'de Mossad ajanları tarafından Amman'da suikasta uğradı; fakat ajanların yakalanmasıyla suikast başarısızlıkla sonuçlandı.

Meşal, 1999'da Hamas'ın Ürdün ofisinin kapatılmasıyla Katar'a geçti ve iki yıl burada yaşadı. Daha sonra Suriye'ye geçen Meşal, Ocak 2012'ye kadar Suriye'de kaldı. Suriye'deki iç savaş nedeniyle Doha'ya dönen Meşal, 2017'de 21 yıl süren Hamas Siyasi Büro Başkanlığı görevini İsmail Heniyye'ye devretti. Aynı yıl, Katar'da "Yeni Belge"yi açıklayarak hareketin yeni vizyonunu duyurdu.

2021 seçimlerinde hareketin dış ofisinin başına geçen Halit Meşal, halen Musa Ebu Merzuk ile birlikte yurt dışında çalışmalarını sürdürmektedir.