Halis Serbest, Adana'da tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir işadamıdır. 14 Ağustos 1989'da, ünlü şarkıcı Bergen'in hayatını kaybetmesine neden olan olayla geniş bir tanınırlık kazanmıştır. Bergen'i henüz 30 yaşındayken 6 kurşunla öldüren Halis Serbest, bu suçundan dolayı 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Ceza süresinin ardından özgürlüğüne kavuşmuş ve Adana'da yaşamına devam etmiştir.

Halis Serbest, 31 Ekim 1982'de Bergen'in yüzüne kezzap atılması olayının azmettiricisi olarak yargılanmış ve 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Ancak, 14 Ağustos 1989'da Bergen’i öldürmesinin ardından sadece 7 ay hapis cezasına çarptırılmış ve 1990 yılında serbest bırakılmıştır.

Bergen ve Halis Serbest'in tanışması, Bergen'in iş amacıyla Ankara'dan Adana'ya gitmesiyle başlamıştır. 1982'de evlenen çift, Bergen'in sahne hayatına devam etmesini istemeyen Halis Serbest'in baskılarıyla karşılaşmıştır. Bergen'in sahnelere dönüş arzusu, Serbest’in şiddet içeren tutumlarını ortaya çıkarmıştır.

Bergen'in 1982'de İzmir'deki bir konserinde yaşadığı kezzap saldırısı, Halis Serbest'in azmettirmesiyle gerçekleşmiş ve sanatçının iki gözünü kaybetmesine neden olmuştur. 1989'da zorlu bir iyileşme sürecinin ardından sahnelere dönen Bergen, Adana Pozantı'daki turnesi sırasında eski eşi tarafından kurşunlanarak hayatını kaybetmiştir.

Halis Serbest, son olarak 2018 yılında Adana'nın Kozan ilçesinde cinsel istismar iddialarıyla gündeme gelmiştir. 16 ve 17 yaşlarındaki dört çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla karşılaşan Serbest, mahkemeye çıkarılmış ve cezaevine gönderilmiştir. Şu anki durumu ve serbest bırakılıp bırakılmayacağı hakkında güncel bilgiler kamuoyuyla paylaşılmamıştır.