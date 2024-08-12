"Ebu Hanzala" olarak tanınan Halis Bayancuk, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan aldığı 12 yıl 6 ay hapis cezasının ardından bugün tahliye edildi. Selefi Tevhid ve Sünnet Cemaati'nin lideri olan Bayancuk, mahkemenin kararıyla özgürlüğüne kavuştu.

Bayancuk, daha önce "El-Kaide silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıtay'ın bu kararı bozmasının ardından Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi de Bayancuk'a, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası vermişti. Bugün görülen duruşmada, Bayancuk'un tutukluluğuna son verildi.

TEVHİD VE SÜNNET CEMAATİNDEN AÇIKLAMA

Bayancuk'un liderliğini üstlendiği Tevhid ve Sünnet Cemaatine ait Tevhid Dergisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Halis Bayancuk Hocamız'ın toplamda 11 yıldır, son 7 yıldır ise süregelen tutukluluğu bugünkü tahliye kararıyla son bulmuştur. Rabbimize hamdolsun" ifadelerine yer verildi.

MAHKEMELER VE CEZALAR

Bakırköy 16. Ceza Mahkemesi, Halis Bayancuk'u El-Kaide bağlantılı suçlamalarla yargılayarak hapis cezasına çarptırmıştı. Dosya Yargıtay'ın bozma kararıyla geri gönderildi ve Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Bayancuk'u IŞİD kapsamında suçlu bularak 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Ancak, davalar arasındaki bağlantılar nedeniyle İstanbul Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosya ile birleştirilmesi kararlaştırıldı.

HALİS BAYANCUK KİMDİR?

1984 yılında Diyarbakır'da doğan Halis Bayancuk, "Ebu Hanzala" olarak biliniyor ve Türkiye'deki Hizbullah örgütü üyelerinden Hacı Bayancuk'un oğludur. Geleneksel İslami görüşlerden farklı olarak, Şeriat yönetiminin zorunlu olduğuna ve bir halife önderliğinde olması gerektiğine inanır. Çeşitli dönemlerde El Kaide ve IŞİD soruşturmalarında gözaltına alınan ve tutuklanan Bayancuk, Tevhid ve Sünnet Cemaati'nin lideridir.

Cemaat, Tevhid Kitabevi, "tevhiddersleri.org", "tevhidgundemi.com" gibi çeşitli yayın organları aracılığıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.