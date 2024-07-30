Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karara göre, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay görevden alındı ve yerine Halim Özçevik atandı. Peki, Halim Özçevik kimdir? Sağlık Bakanı Yardımcısı Halim Özçevik nerelidir ve hangi görevlerde bulunmuştur?

HALİM ÖZÇEVİK KİMDİR?

Halim Özçevik, 31 Mart 1969 yılında Konya'da doğmuştur. Tıp eğitimini İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde tamamlayan Özçevik, mezuniyetinin ardından iç hastalıkları alanında uzmanlık eğitimine başlamış ve iç hastalıkları uzmanı olmuştur.

Daha sonra endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları üzerine yan dal uzmanlık eğitimi almıştır.

Dr. Halim Özçevik, uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra çeşitli devlet ve özel hastanelerde görev yapmıştır.

İstanbul'daki önemli sağlık kuruluşlarında iç hastalıkları ve endokrinoloji uzmanı olarak çalışmış, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde ise akademik alana adım atarak üniversitelerde öğretim üyeliği yapmış ve birçok öğrenci yetiştirmiştir.

HALİM ÖZÇEVİK'İN KARİYERİ VE GÖREVLERİ

2021: Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Doktor Öğretim Üyesi

2021: Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Hizmetlerinde Başkanlık

2017 - 2021: Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, İl Personel İşleri Başkanlığı

2016 - 2017: Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, İl Sağlık Müdür Yardımcısı

2016: Sağlık Bakanlığı Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Başhekim Yardımcısı

2007 - 2008: Sağlık Bakanlığı Kağıthane Devlet Hastanesi, Başhekim Yardımcısı