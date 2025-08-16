Türkiye’nin önde gelen hakemlerinden Halil Umut Meler, kariyerine İzmir’de il hakemliği yaparak başladı ve kısa sürede ulusal kategoriye yükseldi. 2015 yılında Süper Lig’de ilk maçına çıkan Meler, 2017’den itibaren FIFA kokartı ile uluslararası karşılaşmalarda görev alıyor. 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali, TFF Süper Kupa ve UEFA Avrupa Ligi maçları, Meler’in profesyonel kariyerinin öne çıkan durakları arasında yer alıyor.

Halil Umut Meler Kimdir?

1 Ağustos 1986’da İzmir’in Selçuk ilçesinde doğan Meler, eğitimini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü’nde tamamladı. Öğrencilik yıllarında hakemliğe adım atan Meler, daha sonra İzmir’e dönerek il hakemliği yaptı. 2013 yılında Ulusal Kategori’ye yükselmesiyle birlikte profesyonel kariyerine önemli bir adım attı.

Süper Lig Ve Avrupa Deneyimi

Meler, Süper Lig’deki ilk maçını 18 Eylül 2015’te İstanbul Başakşehir ile Akhisar Belediyespor arasında oynanan karşılaşmada yönetti. Bu maç 2-0’lık skorla tamamlanırken, Meler’in üst düzey hakemlik yolculuğu da resmen başlamış oldu.

Uluslararası alandaki ilk deneyimini ise 29 Haziran 2017’de yaşadı. UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda oynanan Vojvodina–MFK Ružomberok mücadelesinde görev alarak Avrupa sahnesine adım attı. Aynı yıl FIFA kokartı takmaya hak kazanan Meler, Türkiye’yi uluslararası turnuvalarda temsil etmeye başladı.

Önemli Görevler

2018 yılında 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finalinde düdük çalan Meler, aynı yıl TFF 2. Lig Play-Off finalinde de görev aldı. 2019 yılında ise TFF Süper Kupa maçını yöneterek Türk futbolunun en prestijli organizasyonlarında da boy gösterdi.

Halil Umut Meler, bugüne kadar hem ulusal hem de uluslararası düzeyde yönettiği karşılaşmalarla Türk hakemliğinin önemli isimleri arasında yer almaktadır.