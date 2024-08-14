Halil İbrahim Ergün’ün kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Halil İbrahim Ergün kimdir? İşte detaylar…

HALİL İBRAHİM ERGÜN KİMDİR?

Türk tiyatro, sinema ve dizi dünyasının efsane isimlerinden Halil İbrahim Ergün, 8 Eylül 1946’da Bursa’nın İznik ilçesinde doğdu. Ergün, sanat kariyerinde birçok unutulmaz projede yer alarak, televizyon izleyicilerinin hafızalarına kazınan karakterlere hayat verdi.

Halil İbrahim Ergün, eğitim hayatına İznik’te başladı ve lise eğitimini İstanbul Haydarpaşa Lisesi, Bursa Atatürk Lisesi ve Pertevniyal Lisesi'nde tamamladı. Üniversite eğitimi için Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni tercih eden Ergün, tiyatroya olan ilgisiyle sanat dünyasına adım attı. İlk profesyonel oyunculuk deneyimini, Halk Oyuncuları'nda sahnelenen "Teneke" adlı oyunla yaşayan Ergün, Vasıf Öngören, Mustafa Alabora ve Erdoğan Akduman ile birlikte Ankara Birlik Tiyatrosu’nu kurarak, tiyatro dünyasında adını duyurdu.

Ergün’ün kariyerinde birçok önemli yapım yer alırken, özellikle 2006-2010 yılları arasında Kanal D’de yayımlanan "Yaprak Dökümü" dizisinde canlandırdığı Emekli Kaymakam Ali Rıza Tekin karakteri, onu Türk televizyon tarihinin unutulmaz isimleri arasına soktu.

SANATIN YANINDA POLİTİKA

Halil İbrahim Ergün, sanat kariyerinin yanı sıra politikaya olan ilgisiyle de öne çıktı. 12 Mart Muhtırası döneminde tutuklanmasıyla dikkat çeken Ergün, 1994 yerel seçimlerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) adına Beyoğlu belediye başkan adayı oldu, ancak seçimi Refah Partisi’nden Nusret Bayraktar kazandı. 1999 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adına tekrar Beyoğlu belediye başkan adayı olan Ergün, bu kez de Kadir Topbaş’a karşı seçimi kaybetti.

Toplumsal konularda da aktif olan Ergün, 2008 yılında “Ermenilerden Özür Diliyorum” kampanyasına katılarak gündem yarattı. 2010 anayasa değişikliği referandumunda ‘Evet’ oyu vereceğini açıklayan Ergün, cesur duruşuyla dikkat çekti.

Halil İbrahim Ergün, İstanbul’da yaşamını sürdürmeye devam ediyor. Sanat ve politika alanındaki çalışmalarıyla Türkiye’nin önemli figürlerinden biri olarak tanınan Ergün, Türk kültür ve sanat dünyasında derin izler bırakmaya devam ediyor.