Kıbrıs'ta uğradığı silahlı saldırıda dün gece hayatını kaybeden Halil Falyalı, uzun yıllardır organize suç iddialarıyla anılıyordu. İngiltere'de futbol kulübü satın alma girişimleri ve İstanbul'daki çete operasyonlarıyla da gündeme gelen Falyalı, son olarak organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla tekrar dikkat çekmişti.

PEKER'İN İDDİALARI VE SUÇLAMALAR

Sedat Peker, yayımladığı videolarda Halil Falyalı'yı Kıbrıs'taki 40 milyon pound değerindeki illegal kumar pazarının hakimi olarak göstermişti. Peker, Falyalı'yı kokain ticareti yapmakla suçlamış, bu iddiaların merkezinde ise eski başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da yer aldığını öne sürmüştü.

KARİYERİNİN BAŞLANGICI VE SUÇ İDDİALARI

Yaklaşık 20 yıl önce Kuzey Kıbrıs'ta bir kumarhanede güvenlik görevlisi olarak işe başlayan Halil Falyalı, zamanla birçok otel ve kumarhanede yöneticilik yaparak Les Ambassadeurs Hotel&Casino'nun sahibi oldu. Peker'in iddialarının ardından, Falyalı'nın ünlü isimler, siyasetçiler ve Bahçelievler katliamı hükümlüsü Haluk Kırcı ile fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

ABD VE KIBRIS'TAKİ YASAL SÜREÇLER

Falyalı, ABD tarafından kara para aklama ve uyuşturucu ticareti nedeniyle arandığına dair haberlerle gündeme gelmişti. Kıbrıs mahkemelerinde de farklı sebeplerle hakkında arama kararı çıkarıldı. 2021'de kumarhanesinde çalışan bir kişiyi darp etmek ve zorla vekalet imzalatmak suçlamasıyla tutuklanmış, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldıktan sonra serbest bırakılmıştı.

SİYASİ İLİŞKİLER VE İDDİALAR

KKTC Başbakanı Ersan Saner'in müstehcen video skandalı sonrası istifası, eski KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Halil Falyalı'nın Ulusal Birlik Partisi (UBP) yönetimi tarafından korunduğu iddialarıyla birlikte gündemi meşgul etmişti. Falyalı, Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında Binali Yıldırım ve oğluyla ilgili iddiaları reddetmişti.

FULHAM FUTBOL KULÜBÜ VE DİĞER İDDİALAR

2019 yılında Halil ve Hüsnü Falyalı kardeşlerin İngiliz futbol kulübü Fulham'ı satın alacakları yönündeki haberlerle gündeme gelmişti. Reuters'a verdiği demeçte Falyalı, Fulham'ın mali yapısını iyileştirmek istediklerini belirtmişti.

İSTANBUL'DAKİ ÇETE OPERASYONU

2016'da İstanbul polisi tarafından yapılan operasyonla gündeme gelen Falyalı, 780 milyon dolarlık mal varlığına el konulduğu ve Türkiye'ye yılda 12 milyar dolar zarar veren bir çetenin üyesi olduğu iddialarıyla karşı karşıya kalmıştı.

Halil Falyalı'nın hayatı ve suç imparatorluğu, hem Kıbrıs hem de uluslararası arenada derin izler bıraktı. Peker'in iddiaları ve yargı süreçleriyle gündemden düşmeyen Falyalı, son olarak uğradığı silahlı saldırı ile hayatını kaybetti.