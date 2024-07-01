Galatasaray'ın futbolcusu Halil İbrahim Dervişoğlu'nun hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Dervişoğlu'nun yaşamıyla ilgili detaylar ve futbol kariyeri araştırılıyor. Peki, Halil İbrahim Dervişoğlu kimdir ? Dervişoğlu kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!

HALİL DERVİŞOĞLU KİMDİR?

Halil Dervişoğlu, 8 Aralık 1999 tarihinde Rotterdam'da doğdu. Futbol kariyerine Sparta Rotterdam akademisinde başlayan genç oyuncu, yeteneğiyle dikkat çekti ve profesyonel sözleşme imzaladı. Sparta Rotterdam formasıyla 58 maçta 16 gol atarken, 12 asist yaparak takımına önemli katkılar sağladı.

2020 yılında İngiltere'nin Brentford kulübüne transfer olan Dervişoğlu, daha sonra Hollanda'nın Twente takımına kiralık olarak gitti.

Halil Dervişoğlu, 2020 yılı devre arası transfer döneminde İngiltere'nin Brentford kulübüne transfer oldu. Sonrasında Hollanda'nın Twente ekibine kiralanan Dervişoğlu, 2021 yılında Galatasaray kadrosuna kiralık olarak katıldı. 2021-2022 sezonunun bitimine kadar Galatasaray'da forma giyen genç forvet, sarı kırmızılı ekipte oynadığı 45 maçta 8 gol 3 asist kaydetti.

İngiltere'ye geri dönen Halil İbrahim Dervişoğlu, Burnley kulübüne kiralandı. Bu kulüpte çıktığı 9 maçta yalnızca 1 gol kaydetti. Dervişoğlu, 2023 yılı yaz transfer döneminde 500 bin avro bonservisle Galatasaray'a transfer oldu.

Milli takımda da yer alan Halil İbrahim Dervişoğlu, A Milli Takım formasını ilk kez Azerbaycan ile oynanan dostluk maçında giydi. 2023 yaz sezonu itibarıyla milli formayla 15 maçta 6 gol atıp, 3 asist yapma başarısını gösterdi.