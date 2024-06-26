1985 yılında Adıyaman'ın Gerger ilçesinde doğan Halil Ay, Zaza kökenlidir. Gençliğini Adana'da geçiren Ay, daha sonra İstanbul'a taşınmış ve burada çeşitli suçlara karışmıştır. Hakkında kasten adam öldürme, silahlı saldırı, gasp, tehdit ve yaralama gibi 17 suçtan arama kararı bulunan Halil Ay, son olarak Edirne'de polisin dur ihtarına uymamış ve yakalanmıştır. Ancak serbest bırakıldıktan sonra Fransa'ya kaçmış ve burada bir çiftlik evinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmiştir.

HALİL AY'IN SUÇ GEÇMİŞİ VE HALİÇ KÖPRÜSÜ OLAYI

Adana'da birçok düşman edinen Halil Ay, 2010 yılında İstanbul'a yerleşmiştir. İstanbul'da suç işlemeye devam eden Ay, özellikle Haliç Köprüsü'nde yaşanan bir olay sonrası adını duyurmuştur. 14 Ocak 2023 tarihinde Haliç Köprüsü üzerinde Halil Ay'ın içinde bulunduğu araca silahlı saldırı düzenlenmiş, olayda Cumali Aslan ölmüş ve Dorukan K. yaralanmıştır. Saldırının hedefinin, kırmızı bültenle aranan çete lideri Barış Boyun ile husumeti bulunan Halil Ay olduğu iddia edilmiştir. Bu olayın ardından Halil Ay kayıplara karışmıştır.

HALİL AY'IN ÖLÜMÜ

Halil Ay'ın ölümü, Fransa'da bir çiftlik evinde gerçekleşen silahlı saldırı sonucu ortaya çıkmıştır. Fransız haber kaynakları, 6 Ağustos 2023 tarihinde Chatonnay bölgesindeki çiftlik evinde iki kişinin silahlı saldırı sonucu öldürüldüğünü bildirmiştir. Ölenlerin Türk vatandaşı olduğu ve sahte kimliklerle Fransa'ya giriş yaptıkları tespit edilmiştir. Olay yerinde 12 adet boş kovan bulunmuş, soruşturma kapsamında 27 yaşındaki bir erkek gözaltına alınmıştır. Halil Ay'ın yakınları sosyal medyada onun öldüğünü duyurmuş, ancak Türk makamları henüz resmi bir açıklama yapmamıştır.

HALİL AY NASIL ÖLDÜ?

Halil Ay'ın öldürülmesi, Türkiye'deki çete çatışmalarının bir uzantısı olarak değerlendirilmektedir. İddialara göre, Halil Ay'ın kaldığı çiftlik evinin yedek anahtarını ele geçiren Barış Boyun'un çetesi, evi basarak Halil Ay'ı öldürmüştür. Çatışmada, Halil Ay'a ateş eden tetikçilerden biri olan Gülbey Dilsiz de hayatını kaybetmiştir. Fransa'daki saldırının, Kağıthane ve Haliç'te yaşanan silahlı saldırıların devamı olduğu belirtilmektedir. Ayrıca, Yunanistan'da öldürülen ve Boyun çetesiyle bağlantılı olduğu belirtilen 6 kişinin saldırısının bu olayla ilgisi olup olmadığı araştırılmaktadır. Soruşturma devam ederken, 2 kişi tutuklanmış, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

Halil Ay, Türkiye'de birçok suçtan aranan ve Fransa'da öldürülen bir kişidir. Ölümü, Türkiye ve Fransa arasındaki çete çatışmalarının bir halkasıdır. Bu olay, iki ülke arasındaki suç işbirliğinin önemini göstermektedir. Suç dünyasının acımasız ve tehlikeli doğası, Halil Ay'ın ölümüyle bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Suçtan uzak durmak, hem kendimiz hem de sevdiklerimiz için en iyisidir.