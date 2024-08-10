Halikarnas Balıkçısı’nın kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Halikarnas Balıkçısı kimdir? İşte detaylar…

HALİKARNAS BALIKÇISI KİMDİR?

Cevat Şakir Kabaağaçlı, edebiyat dünyasında tanınan adıyla Halikarnas Balıkçısı, Bodrum'a duyduğu derin sevgi ile bilinen ünlü roman ve hikâye yazarıdır.

17 Nisan 1890 tarihinde, Osmanlı'nın köklü ailelerinden Şakir Paşa Ailesi'nin bir ferdi olarak Girit'te dünyaya geldi. Babası Mehmed Şakir Paşa, Girit ve Atina'da önemli görevlerde bulunmuş bir diplomattı. Annesi ise Giritli Sare İsmet Hanım'dı. Aile bağları Osmanlı'nın önde gelen isimleriyle doluydu; amcası II. Abdülhamid devrinin Sadrazamı Ahmed Cevad Paşa idi.

Cevat Şakir, sanata yatkın bir ailede büyüdü. Ailenin altı çocuğunun en büyüğü olarak dünyaya gelen Cevat Şakir'in kardeşleri arasında ressamlar, seramikçiler ve tiyatrocular bulunuyordu. Eğitim hayatını Büyükada'da başlayan Kabaağaçlı, lise öğrenimini 1907'de Robert Kolej'de tamamladı. İlk yazısı aynı yıl İkdam gazetesinde yayımlandı. Ailesinin isteği üzerine tarih eğitimi almak için Oxford Üniversitesi'ne gitti.

İstanbul'a döndüğünde, çeşitli gazete ve dergilerde yazılar yayımlamaya başladı. Ancak 1914'te yaşanan bir olay hayatını değiştirdi. Afyon'daki çiftliklerinde babasıyla yaşadığı bir tartışma sırasında, babasının ölümüne neden olan bir kurşun sıktı. Bu olay sonrasında cinayet iddiasıyla yargılandı ve 15 yıl kürek cezasına çarptırıldı. Ancak 7 yıl sonra sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi.

1925 yılında, asker kaçaklarının kadersizliği üzerine yazdığı bir öykü nedeniyle İstiklal Mahkemesi'nde yargılandı. Mahkeme tarafından Bodrum'a sürgün edildi. Bodrum'da geçirdiği süre, onun hayatında dönüm noktası oldu. Bu süre zarfında, Bodrum'un antik ismi olan Halikarnas'ı mahlas olarak kullanmaya başladı ve bu şehirde edebi eserler verdi.

Cevat Şakir, üç evlilik yaptı ve beş çocuk sahibi oldu. Yaşamının son yıllarını İzmir'de geçirdi ve burada kemik kanserinden vefat etti. Vasiyeti üzerine Bodrum'a gömüldü ve kabri bugün Bodrum-Gümbet'te, Türbe Tepesi'nde yer almaktadır.

Bodrum'un antik çağlardaki ismi olan Halikarnasos isminden dolayı Halikarnas Balıkçısı takma adını kullanan Cevat Şakir Kabaağaçlı, 17 Nisan 1890 tarihinde, Girit adasında doğup 13 Ekim 1973'te İzmir'de yaşamını yitirmiştir.