Halid Meşal’in kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Halid Meşal kimdir? İşte detaylar…

HALİD MEŞAL KİMDİR?

1956 yılında Batı Şeria'nın Ramallah kentinde doğan Halid Meşal, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından ailesiyle Kuveyt'e göç etti. Kuveyt Üniversitesi'nde fizik eğitimi alan Meşal, öğrencilik yıllarında Filistinli Öğrenciler Birliği'nin İslamcı kanadını kurdu. Hamas'ın 1987'deki kuruluşunda kritik bir rol oynayan Meşal, örgütün Kuveyt temsilciliğini üstlendi.

1997 yılında İsrail'in gizli servisi Mossad'ın Ürdün'de düzenlediği suikast girişiminden sağ kurtulan Meşal, bu olay sonrasında Hamas'ın liderlik kadrosunda daha da güçlendi. 2004 yılında Şeyh Ahmed Yasin'in öldürülmesinin ardından Hamas'ın siyasi lideri olarak seçilen Meşal, 2012 yılında Suriye'deki iç savaş nedeniyle Şam'ı terk ederek Katar'a yerleşti.

Hamas'ın yeni lideri olarak öne çıkan isimlerden biri de Halil El Hayya. El Hayya, İsrail ile yapılan dolaylı müzakerelerde Hamas heyetine başkanlık eden üst düzey bir yetkili olarak biliniyor. Reuters'e göre, El Hayya, İran ve bölgedeki müttefikleri tarafından desteklenen bir aday olarak görülüyor.

İsmail Haniye'nin ölümü sonrası Hamas'ın yeni liderinin kim olacağı, örgütün geleceği açısından kritik bir öneme sahip. Halid Meşal'in deneyimi ve Hamas içerisindeki etkisi, onu en güçlü adaylardan biri yapıyor. Ancak örgüt içerisindeki güç dengeleri ve uluslararası gelişmeler, yeni liderin kim olacağını belirlemede etkili olacak.