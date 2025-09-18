Dizide “Deli Sevde” karakterini Sezin Bozacı canlandırıyor. Peki, Sezin Bozacı kimdir, kaç yaşında ve hangi projelerde rol aldı?

Halef: Köklerin Çağrısı Dizisinin Sevde’si

NOW TV ekranlarında yayınlanacak olan Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde Sezin Bozacı, “Deli Sevde” karakterine hayat veriyor. Doğa ile kurduğu sezgisel bağ sayesinde güçlü ön görülerde bulunan Sevde, sakladığı sırlarla yalnızca geçmişi değil, herkesin kaderini de değiştirecek.

Sezin Bozacı Kimdir?

Sezin Bozacı, 5 Aralık 1977’de İstanbul’da dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Bozacı, 2008 yılında Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Bölümü’nde yüksek lisans yaptı.

Televizyon karşısına ilk kez 2012 yılında Oyuncu adlı sinema filmiyle çıkan Bozacı, kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

Hangi Projelerde Rol Aldı?

Ünlü oyuncu, Şeref Meselesi, Babam ve Ailesi, Şimdiki Zaman ve Anons gibi yapımlarda yer aldı. Geniş kitlelerce tanınması ise Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisindeki “Esme” karakteriyle oldu.

Kaç Yaşında?

Başarılı oyuncu Sezin Bozacı, 1977 doğumlu olup 47 yaşındadır. Yeni sezonda NOW TV ekranlarında Halef: Köklerin Çağrısı dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.