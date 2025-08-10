Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın, 75 yaşında hayatını kaybetti

Halil Şıvgın Kimdir?

Halil Şıvgın 13 Mayıs 1950 yılında, Ankara Altındağ'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Gençlik yıllarında bir grup arkadaşıyla beraber Genç Ülkücüler Teşkilatı'nı kurdu. Serbest avukatlık yaptı, ticaretle uğraştı ve Anavatan Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı.

Halil Şıvgın’ın Kariyeri Ve Hayatı

Şılgın, Uzun süre Turgut Özal'ın partideki yardımcısı olarak görev aldı. TBMM AET komisyon üyeliği, Türk-Çin Dostluk Grubu Başkanlığı, TBMM Dışişleri Komisyonu Üyeliği, Adalet Komisyonu Üyeliği ve Sağlık Bakanlığı görevlerinde bulundu. 20 Mayıs 1983-1 Aralık 1992'ye kadar partinin Merkez Karar ve Yürütme Kurulu üyeliğinde bulundu. Bu tarihte bir grup arkadaşıyla, Turgut Özal'ı desteklemek amacıyla kurucusu olduğu Anavatan Partisi'nden ayrıldı.

Parlamento Üyeliği görevine bir süre bağımsız olarak devam etti. Ardından Milliyetçi Hareket Partisi'ne katıldı. Bu partinin Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği ve Grup Başkan Vekilliği görevlerini yaptı. 24 Aralık 1995 seçimleri öncesi partinin seçim stratejisi ve politik değerlendirmeler konusunda görüş farklılığı doğmuş olması nedeniyle bu partiden ayrıldı. 18 Nisan 1999 seçimlerinde Doğru Yol Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu ancak seçilemedi.

Halil Şıvgın Neden Öldü?

Eski Sağlık Bakanı Halil Şavgın, 75 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören Şıvgın'ın akşam saatlerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı Görevleri

Hükûmet döneminde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı, 47. Hükûmette ise Sağlık Bakanı olarak kabinede yer aldı. Turgut Özal’a yakın isimlerden biri olarak uzun yıllar Anavatan Partisi’nde genel başkan yardımcılığı görevini yürüttü. Aynı zamanda TBMM bünyesinde AET Komisyonu üyeliği, Türk-Çin Dostluk Grubu Başkanlığı, Dışişleri Komisyonu ve Adalet Komisyonu üyeliklerinde bulundu.

20 Mayıs 1983 - 1 Aralık 1992 tarihleri arasında Anavatan Partisi Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) üyeliğini sürdürdü. Ancak 1992 yılında bir grup arkadaşıyla birlikte Turgut Özal’a destek amacıyla partiden ayrılarak yeni bir siyasi rota izledi.

Bağımsızlık Ve Parti Değişimleri

Bir süre Parlamento’daki görevine bağımsız milletvekili olarak devam etti. Daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi’ne katılarak Merkez Yönetim Kurulu üyeliği ve Grup Başkanvekilliği yaptı. 24 Aralık 1995 genel seçimleri öncesinde MHP’den de ayrıldı.

1999 yılında bu kez Doğru Yol Partisi’nden Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak seçim yarışına katıldı, ancak seçilemedi.

Evli ve üç çocuk babası olan [isim], siyasi hayatı boyunca hem yasama hem de yürütme organlarında önemli görevler üstlenerek Türk siyasetinde iz bırakan isimler arasında yer aldı.