Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 6 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, "Terörist neredeyse hedefimiz orası" diyerek operasyon bölgelerindeki son faaliyete yönelik bilgilendirmede bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirildiği duyuruldu.

Bakanlık, "Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz" dedi.