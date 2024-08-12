Boğazlıyan Kaymakamı Aydın Yanık, Şehit Aileleri ve Gaziler ile bir araya gelerek yemekte buluştu.

Kaymakam Yanık, Şehit Aileleri ve Gaziler ile sohbet edip talep ve isteklerini dinledi.

Yanık yaptığı açıklamada, “Devletimiz ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda etmiş şehitlerimizin, canlarını hiçe saymış gazilerimizin haklarını ne yapsak ödeyemeyiz. Onların aileleri bizlere birer emanettir. Bugüne kadar her zaman onların yanında olduk, bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile tüm şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.