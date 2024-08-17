Hakkı Alkan’ın kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Hakkı Alkan kimdir? İşte detaylar…

HAKKI ALKAN KİMDİR?

1980 yılında Ankara’da doğan Hakkı Alkan, İstanbul’da ikamet etmekte olup evli ve bir çocuk babasıdır. 2003 yılında Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.

Profesyonel kariyerine 2003 yılında Chip Magazine dergisinde editör olarak başlayan Alkan, 2005 yılında kendi girişimi olan ShiftDelete.Net’i kurarak teknoloji dünyasında adını duyurmuştur. Beş yıl boyunca Chip Magazine’de çalıştıktan sonra, PC Magazine dergisinde bir yıl boyunca Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapmıştır.

Hakkı Alkan’ın, ShiftDelete.Net’in yanı sıra kişisel bir YouTube kanalı da bulunmaktadır. Bu kanalda hayatından kesitler ve iş amaçlı yurt dışı seyahatlerini takipçileriyle paylaşmaktadır.