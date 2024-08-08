Adana'da görevli hakim Gül Altınok’un, 5 yıl süren yasak aşkı ve birçok suçla bağlantılı olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Altınok’un, eski sevgilisi Server L. ile yaşadığı ilişki ve sonrasındaki tehditler, büyük bir skandalın kapılarını araladı.

YASAK AŞK VE TEHDİTLER

Hakim Gül Altınok’un, Server L. ile 5 yıl süren yasak bir ilişkisi olduğu ortaya çıktı. İddialara göre, ilişki sona erdikten sonra Altınok, Server L.’yi tehdit etmeye başladı. Server L., bu tehditler nedeniyle ilgili kurumlara başvuruda bulundu. Sunulan kanıtlarla birlikte, Hakim Altınok hakkında yürütülen soruşturmada, yasak aşkın yanı sıra uyuşturucu partileri ve büyü ile ilişkilendirilen suçlara karıştığı belirtildi.

GÖREV YERİ VE USULSÜZLÜKLER

2014-2019 yılları arasında Edirne’de görev yapan Gül Altınok, bu dönemde çeşitli skandallarla anılmış ve meslekten ihraç edilmiştir. Adana’daki görevi sırasında da benzer sorunlar yaşandı. Evlilik ve çocuk sahibi olmasına rağmen, 2019 yılında başladığı yasak aşkın detayları gündeme geldi. Server L.’nin, Altınok’un eşinin ilişkiyi bildiğini iddia ettiği öne sürüldü.

RÜŞVET VE CEZA İDDİALARI

Hakim Gül Altınok hakkında yapılan soruşturmada, eski bir sanıktan akaryakıt kaçakçılığı davasında beraat talebi karşılığında 500 milyon TL rüşvet aldığı iddiaları yer aldı. Altınok’un, rüşvet aldıktan sonra beraat talebinde bulunduğu ancak kararın başka bir celseye kaldığı ve ceza aldığı belirtildi. Sanık, Altınok’a para verdiğini ve ceza aldığını ifade ederken, Altınok’un "İstinaf sürecinde beraat kararı çıkartırız" dediği iddia edildi.

UYUŞTURUCU KULLANIMI VE PARTİLER

Hakim Altınok’un, özel hastanelerden reçetesiz uyuşturucu ilaç temin ettiği ve pandemi döneminde adli emanet bölümünden metanfetamin maddesi olan hapları kullandığı öne sürüldü. Ayrıca, adliyede iki hakim ve bir Başsavcı Vekili ile içki içip, metanfetamin kullanarak parti yaptığı tespit edildi.

BÜYÜYLE İLGİLİ İDDİALAR

Altınok’un büyüye olan ilgisi de dikkat çekti. Medyumlarla ve Arap büyücülerle yakın ilişkiler kurduğu, hatta bazı kararlarını büyü doğrultusunda aldığı öğrenildi.

Bu çarpıcı detaylar, Adana’daki yargı camiasında büyük yankı uyandırırken, olayın gelişmeleri yakından takip ediliyor.