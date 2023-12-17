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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan duyuruda, Hakem eğitimcisi kursu için son başvuru tarihinin 18 Aralık olarak belirlendiği açıklandı. Yozgat’ta tecrübeli hakemlerin başvuru yapması bekleniyor.

TFF Hakem Akademisi tarafından başvuruya açılan Hakem Eğitimcisi Kursu için son başvuru tarihi 18 Aralık 2023 Pazartesi günü olarak belirlendi ifade edilerek, “Hakem eğitimi konusunda gerçekleştirilecek yenilikler nedeniyle daha önce Hakem Eğitimcisi kursuna katılıp başarılı olmuş kişilerin de güncelleme amacıyla başvuru yapmaları gerekiyor.

Hakem Eğitimcisi Kursu’nu başarıyla tamamlayacak kişilerin İl Eğitimcisi veya Ulusal Eğitimci olarak hakem eğitimlerinde görevlendirilmeleri hedefleniyor. Hakem Eğitimcisi olmak isteyen ve henüz başvuru formunu doldurmayan adayların 18 Aralık'ta saat 17.00'ye kadar başvuru işlemini tamamlamaları gerekmektedir. Başvuruların kapanmasının ardından adaylara eğitim süreci ile ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır ” denildi.