Zorbay Küçük, 18 Ekim 1992 tarihinde Adana’da doğdu. Babası da futbol camiasından bilinen eski futbolcu ve teknik direktör Feyzullah Küçüktür. Eğitim hayatını Adana Erkek Lisesi’nde başarıyla tamamlamasının ardından Çukurova Üniversitesi Ekonometri Bölümü’nden mezun olmuştur. Futbol sevgisini saha kenarına taşıyan Küçük, genç yaşta hakemliğe başlayarak Türk futbolunda adını kısa zamanda duyurmayı başardı.
Zorbay Küçük, hakemlik kariyerine 2010 yılında başladı. İlk profesyonel deneyimini alt liglerde yaşayan Küçük, disiplini ve yönetim tarzıyla kısa sürede dikkat çekti.
Süper Lig’deki ilk maçına 2017-2018 sezonunda oynanan Trabzonspor – Kardemir Karabükspor karşılaşmasıyla çıktı. 2021 yılında gösterdiği performans sayesinde FIFA kokartı almaya hak kazandı ve uluslararası maçlarda da görev yapmaya başladı.
Ancak 2023 yılı sonrası FIFA testlerindeki başarısız sonuçlar nedeniyle UEFA organizasyonlarındaki görevlendirmeleri geçici olarak askıya alındı.