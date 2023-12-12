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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yozgat Futbol İl Temsilcisi Alpaslan Demir Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyı kınadı.

Demir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Trendyol Süper Lig’in 15’inci haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan müsabakanın bitiminde, maçın orta hakemi Halil Umut Meler’e yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum” dedi.

Sporun ruhuna hiç yakışmayan bu görüntüleri sahalarda görmek istemediklerini belirten Demir, “Halil Umut Meler’e, ailesine ve tüm hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.