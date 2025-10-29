Disiplin soruşturmalarıyla gündeme gelen hakemler arasında Melih Kurt’ta gündeme geldi.

2025 yılı Türk futbolunda hakemler açısından oldukça hareketli bir sezon oldu . Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bazı hakemlerin bahis faaliyetlerine karıştığının tespit edilmesi üzerine disiplin süreci başlattı ve kamuoyunu bilgilendirdi. Bu süreçte adı öne çıkan hakemlerden biri de Melih Kurt oldu.

Melih Kurt Kimdir?

Melih Kurt, Türkiye futbol hakemliği camiasında son dönemde adını sıkça duyuran isimlerden biridir. Disiplinli saha yönetimi, dikkat çekici hakem kararları ve yükselen kariyer grafiğiyle tanınan Kurt, 2025 yılı itibarıyla hem görev aldığı maçlar hem de hakkında yürütülen disiplin süreci nedeniyle gündeme gelmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kayıtlarına göre Melih Kurt, uzun yıllardır Türk futbolunun farklı kademelerinde görev yapan bir hakemdir. Kariyerine alt liglerde başlayan Kurt, performansıyla kısa sürede üst klasman hakemler arasına yükselmiş ve Süper Lig'de dördüncü hakem olarak görev alma hakkı elde etmiştir.

Ancak 2025 yılında TFF tarafından başlatılan disiplin süreci kapsamında, bazı hakemlerin bahis faaliyetlerine karıştığı iddiaları üzerine ismi gündeme gelmiştir. Disiplin Talimatı'nın 76. maddesi uyarınca hakkında soruşturma başlatılan Kurt'un süreci devam ediyor.

Kurt Kaç Yaşında?

Melih Kurt, 1992 doğumludur ve 2025 yılı itibarıyla 33 yaşındadır. Genç yaşına rağmen Türk futbolunda çeşitli kademelerde görev almış, uzun süre alt liglerde düdük çaldıktan sonra 1. Lig ve Süper Lig karşılaşmalarında da görev alma başarısı göstermiştir.

Hakemlik kariyerine genç yaşta başlayan Kurt, özellikle son yıllarda gösterdiği performansla gözlemcilerden olumlu raporlar almış ve bu sayede üst liglerde görev alabilmiştir. Yaşı itibarıyla kariyerinin henüz gelişim aşamasında olduğu söylenebilir.

Melih Kurt Nereli

Melih Kurt, Trabzon bölgesinden yetişen bir futbol hakemidir. Karadeniz bölgesinin güçlü futbol kültürü içerisinde hakemlik eğitimini almış, uzun yıllar Trabzon Hakem Derneği bünyesinde görev yapmıştır.

Trabzon kökenli olması, onu özellikle Karadeniz takımlarının maçlarında görev aldığı dönemlerde dikkat çekici hale getirmiştir. TFF'nin resmi bölgesel sınıflandırmasında da Trabzon ili üzerinden kayıtlı olduğu biliniyor.

Yönettiği Maçlar

Melih Kurt'un yönettiği ve görev aldığı maçlar, onun kariyer gelişimini göstermesi bakımından önemlidir. 2024-2025 sezonu itibarıyla Süper Lig'de dördüncü hakem olarak görev yapmaya başlamış, bu da hakemlik kariyerinde önemli bir aşamayı temsil etmiştir.

Melih Kurt'un görev aldığı bazı önemli karşılaşmalar:

25 Ekim 2025 – Kocaelispor vs Corendon Alanyaspor – Süper Lig (Dördüncü hakem)

19 Ekim 2025 – Fenerbahçe vs Fatih Karagümrük – Süper Lig (Dördüncü hakem)

5 Ekim 2025 – Kasımpaşa vs Konyaspor – Süper Lig (Dördüncü hakem)

27 Eylül 2025 – Ümraniyespor vs Arca Çorum FK – TFF 1. Lig (Hakem)

20 Eylül 2025 – Manisa FK vs Esenler Erokspor – TFF 1. Lig (Hakem)

17 Eylül 2025 – Elazığspor vs 12 Bingölspor – Ziraat Türkiye Kupası (Hakem)

13 Eylül 2025 – Samsunspor vs Antalyaspor – Süper Lig (Dördüncü hakem)

Bu karşılaşmalar, Melih Kurt'un özellikle 2025 yılı içerisinde Süper Lig düzeyinde giderek artan bir şekilde görev aldığını göstermektedir.