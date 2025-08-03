Türkmen, 1992 senesinde Konya'da dünyaya geldi. Ağustos 2025 senesi itibarıyla 33 yaşındadır. Futbola olan ilgisi genç yıllarında başlasa da kariyer hayatını futbol oynamak yerine hakemlik alanında tercih etmiştir.

Türkmen'in profesyonel hayatı yalnızca hakemlikle sınırlı kalmıyor aynı zamanda başarılı bir eğitim geçmişi vardır.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim gören Türkmen, hukukçu kimliğiyle de bilinmektedir.

Hukuk eğitiminin getirdiği analitik düşünme ve kurallara hakimiyet yeteneğini, hakemlik alanında etkili bir şekilde kullandığı söylenmektedir.

Bu çift kariyerli yapı, onun sahadaki kararlarında daha dengeli ve tutarlı bir profil çizmesini sağlar.