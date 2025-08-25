Kurul, bir sonraki toplantısını 26 Ağustos saat 14.00’te gerçekleştirmek üzere takvimine aldı. Zam teklifi resmi olarak gündeme alınacak.

Teklif Yarın Tartışılacak

Hakem Kurulu’nun gündeminde olan zam teklifi, yarın yapılacak oturumda tekrar detaylı olarak ele alınacak. Taraflar arasında yapılacak müzakereler sonucunda ise teklifin durumu netleşecek.

Ne Olmuştu?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen hafta yaptığı açıklamada, “11 hizmet kolunun tamamında imzalarımızı attık. Kamu personelinin geneline ilişkin hizmet kollarımızda büyük oranda anlaşma sağlandı” ifadelerini kullanmıştı.

Memur maaş zamlarına ilişkin Hakem Kurulu’nun karar vereceğini belirten Işıkhan, şunları kaydetti: “Hakem kurulumuzun verdiği karara hepimiz saygı göstereceğiz. Oransal zam dışındaki kısımlarda çok büyük başarılara imza attık 11 hizmet kolunun tamamında memur sendikalarımız için çok önemli sosyal haklarda kazanımlar sağladık. 4.2 milyon memurumuzu ilgilendiren genele ilişkin mali sosyal haklarda 58 maddede hizmet kollarında 311 maddede toplamda 369 maddede ulaşma sağlanmıştır.” Işıkhan ayrıca, “Bazı fazla çalışma ücretlerinde yüzde 25 ila yüzde 35 arasında artış yapıldı. Toplamda 80 milyar liranın üzerinde bir kazanım memurlarımız için gerçekleşti” sözlerine yer vermişti.

Öte yandan, yasaya göre kurul 31 Ağustos’a kadar memur ve memur emeklisinin 2026 ve 2027 zam oranlarını belirleyecek.

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ise geçen hafta yaptığı açıklamada, “7 milyona yakın memur ve emekli için yapılabilecek bir şey varsa, inisiyatif hükümettedir. Hala üç gün var” şeklinde konuşmuştu.