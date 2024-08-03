Ünlü oyuncu Hakan Yılmaz'ın babası Necdet Yılmaz, 82 yaşında çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. "Sıcak Büfe" filminin çekimlerinde olan Hakan Yılmaz, babasının ölüm haberini sette aldı.

Birçok projede yer almış olan başarılı oyuncu Hakan Yılmaz, babasının kaybıyla derin üzüntü yaşadı. 54 yaşındaki Hakan Yılmaz'ın Bodrum'da ikamet eden babası Necdet Yılmaz, çoklu organ yetmezliği sonucu hayata veda etti.

"Sıcak Büfe" adlı sinema filminde Cihangir rolünü canlandıran Hakan Yılmaz, acı haberi alır almaz çekimlere ara verdi. Oyuncu, babasını son yolculuğuna uğurlamak için bu akşam eşi Elif Yılmaz ile Bodrum'a hareket edecek. Necdet Yılmaz'ın cenaze töreni ise yarın Bodrum'da düzenlenecek.

HAKAN YILMAZ KİMDİR?

Hakan Yılmaz, 6 Aralık 1969 tarihinde Rize'de doğdu. Oyuncu ve komedyen olan Yılmaz, ilk sahne deneyimini ilkokul 2. sınıfta Cimri ile Manav piyesinde yaşadı. Okul yıllarında Üstün Gürtuna'nın hocalığında folklor çalışmaları yaptı. Lise döneminde Çetin Cengiz'den modern dans dersleri aldı ve üç yıl boyunca aynı salonda dans dersleri verdi.

Güzel sanatlar tiyatro bölümünü kazanamayan Yılmaz, amatör tiyatro grupları ile okullarda çocuk oyunlarında sahne aldı ve askerde fotoğrafçılık ile animasyon ekibinde görev yaptı. 1994 yılında "İner misin? Çıkar mısın?" adlı yarışma programında kendi yazdığı skeçlerle oyunculuk yaptı, 1995 yılında ise "Televizyon Çocuğu" adlı show programında yer aldı ve reklam filmlerinde oynadı.