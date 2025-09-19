Hakan Salınmış Kimdir?

Hakan Salınmış, 3 Nisan 1964 tarihinde Ankara‘da dünyaya gelmiştir.

1981 yılında Altındağ Belediye Tiyatrosu’nda tiyatro eğitimine başlayan Salınmış, bir oto tamirleri sahibi olduğu tamircide, akşamları da tiyatro sahnesinde ustalığını konuşturmuştur. Oyuncu, 2001 – 2008 yılları arasında Ankara Sanat Tiyatrosu’nda oyuncu olarak görev yapmıştır. Salınmış, 1993 yılında ekranlara gelen Ferhunde Hanımlar dizisinde Çaycı Mehmet karakteri ile hafızalara kazınmıştır.

Oynadığı Oyunlar

Keşanlı Ali Destanı, Hadi Öldürsene Canikom, Bahar Noktası, Bir Evlilik Denemesi, Taziye Ne Güzel Bir Gün, Boyacı, Gizli Örgüt Nasıl Kurulur, Godot’yu Beklerken, Memleketimden İnsan Manzaraları, Benim Meskenim Dağladır, Don Kişot’un Maceralarının Dostları Tarafından Temsili, Belalı Aile, Roma Hamamı, Kutular, Bir Evladın Terbiye Hadisesi, III. Reich (Korku ve Sefalet), Şümürz-İmparatorluk Kuranlar

Rol Aldığı Filmler Ve Diziler

Vatanım Sensin, Seni Seven Ölsün, Güzel İkili, Zilin Sesi, Münafık, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Kocan Kadar Konuş: Diriliş, Kara Bela, Şeref Meselesi, Bana Masal Anlatma, Sevdaluk, Sen Kimsin?, Çocuklar Duymasın, Kıskanmak, Deniz Yıldızı, Adab-ı Muaşeret, Son Ağa, Çinliler Geliyor, Yalancı Yarim, Hisarbuselik, Kadın Her Zaman Haklıdır, Sevinçli Haller, Hırsız Var!, Aliye, Ablam Böyle İstedi, Pilli Bebek, Kasabanın İncisi, Fidan Hanım’a Ne Oldu, Bizim Evin Halleri, Çiçeği Büyütmek, Ferhunde Hanımlar