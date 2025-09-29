Safi, 1973 senesinde dünyaya geldi. Safi Holding'in Yönetim kurulu başkanıdır. 2005’ten bu yana Safi Gayrimenkul'ün idaresinde etkin rol üstlenmektedir.

Fenerbahçe Spor Kulübü yönetiminde Ali Koç başkanlığındaki yönetim kurulunda aktif görev üstlendi.

Forbes 2025 Milyonerler Listesi'nde 750 milyon dolarlık servetiyle 61. sırada konumlandı.

Fenerbahçe’nin eski idarecisi Hakan Safi’nin yaşamı ve mesleği, Kerem Aktürkoğlu transferinde 35 milyon euro harcamanın kendisine ait olduğunu söylemesinden sonra merak konusu oldu.

Fenerbahçe, milli futbolcu Aktürkoğlu'nu Benfica'dan kadrosuna katmış ve oyuncunun maaşının dönemin idarecisi Hakan Safi tarafından ödeneceğini duyurmuştu.

Ali Koç'un seçimi kaybetmesiyle birlikte maaşı kimin karşılayacağı merak edildi.

Hakan Safi, Kerem Aktürkoğlu anlaşmasıyla ilgili söylentilere yanıt olarak "Kerem Aktürkoğlu transferinde harcadığım tutarın karşılığı 28 milyon Euro değil. 35 milyon Euro." dedi.

Safi, "Bu yıl ödediğim 35'in haricinde Duran, Çağlar, Talisca ve İrfan Can transferlerinde de paralar verdim." ifadelerini kullandı.

Hakan Safi, Fenerbahçe için cebinden yaptığı harcamanın 50 milyon Euro civarında olduğunu açıkladı.