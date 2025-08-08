Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Manisa Emniyet Müdürlüğü’nün ortak operasyonuyla yakalanan Hakan Kahraman, FETÖ’nün mahrem yapılanması içinde yer aldığı tespit edilen ve uzun süredir firari olan bir isim olarak kamuoyunun gündemine geldi. Güvenlik bürokrasisine sızan örgüt elemanlarının koordine edilmesinden sorumlu olduğu belirlenen Kahraman hakkında, daha önce mahkeme kararıyla kesinleşmiş mahkûmiyet bulunuyordu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Kahraman, yurtdışına kaçma hazırlığı yaparken Manisa’da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

FETÖ Mahrem Yapılanması Nedir, Hakan Kahraman Hangi Pozisyondaydı?

FETÖ’nün “mahrem yapılanması”, emniyet, ordu ve yargı gibi devletin kritik noktalarına sivil imamlar aracılığıyla örgüt mensuplarının sızdırılması için kullanılan gizli bir ağdır. Bu yapı içerisinde yer alan kişiler, çoğunlukla kamuya açık bir görevi olmaksızın, örgüt adına stratejik planlamalar yapar, istihbarat toplar ve atamalarda rol oynar. Hakan Kahraman, bu yapılanmanın güvenlik bürokrasisi ayağında görev yapan ve emniyet personellerinden sorumlu mahrem imam konumunda olduğu değerlendirilen bir isimdir.

Hakan Kahraman’a Operasyon Nasıl Düzenledi?

MİT tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, Hakan Kahraman’ın yasa dışı yollarla yurtdışına kaçma planı yaptığı tespit edildi. MİT, elde ettiği bilgileri Manisa Emniyet Müdürlüğü ile paylaştı. Koordineli olarak yürütülen operasyon sonucunda Kahraman, Manisa il sınırları içerisinde kıskıvrak yakalandı. Operasyonun, şüphelinin çevresine fark ettirmeden, kısa sürede ve herhangi bir çatışma yaşanmadan tamamlandığı bildirildi.

Hakan Kahraman Hakkında Hangi Suçlamalar Var?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalarda, Kahraman’ın FETÖ mensuplarıyla kripto haberleşme sistemleri üzerinden irtibat kurduğu, örgüt toplantılarına katıldığı, örgütsel hiyerarşi içinde hareket ettiği ve örgüt mensubu kamu görevlilerinin atamalarında aktif rol aldığına dair deliller bulundu. Ayrıca, hakkında örgüt üyeliğinden kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunan Kahraman, uzun süredir firari konumdaydı.

Neden Merak Ediliyor?

Hakan Kahraman isminin öne çıkmasının en büyük nedenlerinden biri, FETÖ’nün yeniden yapılanma çabaları kapsamında geçmişte önemli görevlerde bulunmuş kişilerin halen aktif olmaya çalıştığının görülmesi. MİT’in bu operasyonu, örgütle mücadelede etkin istihbarat takibi ve önleyici güvenlik hamleleri açısından dikkat çeken bir örnek oldu. “Hakan Kahraman kimdir?”, “FETÖ mahrem imam mı?”, “Yurtdışına kaçarken nasıl yakalandı?”, “MİT operasyonu nasıl gerçekleşti?” gibi sorular, son günlerde Google ve sosyal medya aramalarında sıkça yer aldı.