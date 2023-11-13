Tahmini Okuma Süresi: dakika

Hakan Fidan, 17 Temmuz 1968 tarihinde Ankara'da doğdu. Asker kökenli bir aileye mensup olan Fidan, 1986-2001 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde astsubay olarak görev aldı. Bu süreçte KK Muhabere Okulu ve KK Dil Okulu'nda eğitim alarak askeri kariyerine başladı. Kendi isteğiyle askerlik görevini sonlandırıp, ABD'de Maryland Üniversitesi'nde yönetim ve siyaset bilimi alanında lisans dereceleri aldı.

AKADEMİK BAŞARILAR VE DİPLOMATİK ÇALIŞMALAR

Hakan Fidan, Bilkent Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. "Dış Politikada İstihbaratın Yeri" ve "Bilgi Çağında Diplomasi: Antlaşmaların Doğrulanmasında Enformasyon Teknolojilerinin Kullanımı" başlıklı tezleriyle akademik dünyada adından söz ettirdi. Viyana, Cenevre ve Londra'da uluslararası kuruluşlarda akademik çalışmalara katıldı.

MİLLÎ İSTİHBARAT TEŞKİLATI'NDA BAŞARI VE GENÇ MÜSTEŞARLIK

Hakan Fidan, 2010-2023 yılları arasında Millî İstihbarat Teşkilatı müsteşarlığı görevinde bulundu. Göreve atanmasıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en genç MİT müsteşarı unvanını elde etti. Bu dönemde dış politika ve güvenlik konularında kritik görevlerde bulunarak, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'ndan, Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı'na kadar birçok önemli görevde yer aldı.

SİYASİ ARENADA: ADALET VE KALKINMA PARTİSİ ADAYLIĞI VE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Hakan Fidan, siyasi kariyerine Adalet ve Kalkınma Partisi'nden milletvekili aday adayı olarak başladı, ancak bu adaylık başvurusunu geri çekti. 4 Haziran 2023 tarihinde kurulan 67. Türkiye Hükûmeti'nde Türkiye Dışişleri Bakanı olarak atanarak, siyasi arenada da etkili bir rol üstlendi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Hizmet Madalyası sahibi Hakan Fidan, hem askeri hem de sivil alanda gösterdiği başarılarla dikkat çekiyor. Türkiye Dışişleri Bakanı olarak atanışı, hem Türk diplomasisinde hem de uluslararası alanda büyük önem taşıyor.