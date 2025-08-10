Hakan Daltaban Kaç Yaşında ve Nereli?

Hakan Daltaban, 1967 yılında Hatay’ın İskenderun ilçesinde dünyaya geldi. 2024 itibariyle 57 yaşında olan Daltaban, aslen Hataylıdır. Hem iş dünyasında hem de spor yönetiminde üstlendiği görevlerle adından söz ettiren Daltaban, kariyerine sağlam temeller üzerine inşa etmiştir.

Hakan Daltaban’ın Eğitimi

Hakan Daltaban, İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. Üniversite eğitimi sonrası iş dünyasına adım atan Daltaban, farklı sektörlerdeki girişimcilik deneyimleri ile ön plana çıkmıştır. Şu anda IBC Solar Türkiye CEO’su olarak görev yapan Daltaban, enerji sektöründeki çalışmalarıyla bilinir.

IBC Solar Türkiye, yenilenebilir enerji çözümleri ve özellikle güneş enerjisi sistemleri alanında uzmanlaşmıştır. Hakan Daltaban’ın liderliğinde, şirketin Türkiye pazarında önemli bir yer edindiği ve sektördeki konumunu güçlendirdiği bilinmektedir.

Beşiktaş camiası için yeni başkanlık seçimleri heyecanı yaşanırken, Serdal Adalı’nın yönetim kadrosunda yer alan isimlerden biri de Hakan Daltaban oldu. Daha önce de siyah beyazlı kulübün yönetiminde yer alan Daltaban, Beşiktaş’a olan bağlılığı ve katkılarıyla tanınmaktadır.

Beşiktaş başkanlık seçimlerinde önemli bir pozisyona sahip olan Daltaban, spor camiasında da iş dünyasındaki liderliğini sürdürmektedir. Taraftarlar, Hakan Daltaban’ın Beşiktaş için sunacağı projeleri ve kulübün geleceği için yapacağı katkıları merakla beklemektedir.

Hakan Daltaban’ın Serveti Ne Kadar?

Hakan Daltaban’ın net servetiyle ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak, iş dünyasındaki önemli konumu ve IBC Solar Türkiye CEO’su olarak sektördeki yeri göz önüne alındığında, hatırı sayılır bir servete sahip olduğu tahmin edilmektedir.

Yenilenebilir enerji sektöründeki yatırımları ve iş projeleri, Hakan Daltaban’ın finansal başarısında önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca, spor yönetimindeki aktif rolü de onun ekonomik ve sosyal etkisini artırmaktadır.

Hakan Daltaban Evli mi?

Hakan Daltaban, evli ve iki çocuk babasıdır. Ailesiyle birlikte iş ve sosyal yaşamını dengeleyen Daltaban, özel hayatını genellikle medya gündeminden uzak tutmayı tercih etmektedir.