Hakan Bahadır kimdir? AK Parti'nin Bahçelievler Belediye Başkan adayı Hakan Bahadır, seçmenler tarafından merak ediliyor. Bahadır'ın yaşı ve memleketi hakkında detaylar araştırılıyor. İşte, Hakan Bahadır'ın biyografisi...

AK PARTİ'NİN BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKAN ADAYI HAKAN BAHADIR

AK Parti, 31 Mart seçimleri öncesinde adaylarını açıkladı ve Bahçelievler Belediye Başkan adayı olarak Hakan Bahadır'ı gösterdi. Vatandaşlar, Hakan Bahadır'ın kim olduğunu ve hangi özelliklere sahip olduğunu merak ediyor. Peki, Hakan Bahadır kimdir? İşte, Hakan Bahadır'ın yaşamı ve kariyeri...

HAKAN BAHADIR'IN EĞİTİM VE MESLEK HAYATI

Dr. Hakan Bahadır, ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde eğitimini sürdürdü ve radyoloji alanında ihtisas yaptı. Mezuniyetinin ardından Mersin Mut Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine atandı ve aynı dönemde Mut İlçesi Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. Mersin'deki görev süresinden sonra Küçükçekmece Milli Eğitim Dispanseri Başhekimliği görevini üstlendi. Daha sonra özel sektöre geçerek, Betatom Emar Görüntüleme Merkezini kurdu ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. Aynı zamanda Nişantaşı Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak akademik çalışmalar yürüttü.

HAKAN BAHADIR'IN SİVİL TOPLUM VE SİYASİ ÇALIŞMALARI

Hakan Bahadır, birçok sivil toplum kuruluşunda aktif rol aldı. MÜSİAD Sağlık Sektör Başkanlığı, Yeşilay Bahçelievler Şube Başkanlığı, Hasta Hakları Derneği Genel Başkan Yardımcılığı gibi çeşitli pozisyonlarda görev yaptı. Ulusal ve uluslararası birçok dernekte üyelikleri bulunan Bahadır, AK Parti'nin kurulduğu 2001 yılından bu yana partinin üyesidir. 2003-2009 yılları arasında AK Parti Bahçelievler İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, 2009-2011 yılları arasında ise AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2011 yılında AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı olarak önemli siyasi çalışmalara imza attı. 2015 ve 2017 seçimlerinde Almanya Bavyera Eyaleti Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı yaptı. 2018 yılında AK Parti İstanbul İl Kongresi'nde İl Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Bahadır, İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevini de üstlendi.

HAKAN BAHADIR'IN KİŞİSEL HAYATI

31 Mart 2019 seçimlerinde %49,89 oy alarak Bahçelievler Belediye Başkanı seçilen Dr. Hakan Bahadır, görevini başarıyla sürdürmektedir. Judo sporu ile ilgilenen ve iyi derecede İngilizce bilen Bahadır, evli ve bir çocuk babasıdır.