Heyet, milletvekillerine yeni görevlerinde başarı temenni ederek, 28'inci yasama döneminin hayırlı olmasını diledi. Milletvekilleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, gelen heyete teşekkür etti.

Hak-iş Yozgat İl Başkanı Ferman Zararsız ise birlik içerisinde Yozgat için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Ziyaret sonunda heyet, milletvekillerine hediye takdim etti.

Hak-iş Yozgat İl Başkanı Ferman Zararız, "Seçim sürecinde sandıkları yalnız bırakmayan, ülkemize demokrasi şöleni yaptıran, her şeye rağmen sandığa koşan, oyunu kullanarak vatandaşlık görevini yerine getiren başta tüm Yozgat Halkı olmak üzere tüm Türkiye’ye teşekkür eder, misafirperverlikleri için birbirinden kıymetli vekillerimize sonsuz teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

TBMM'den çıkacak her kararın Türkiye Yüzyılı yürüyüşünü güçlendireceğini aktaran Zararsız "Bugüne kadar olduğu gibibundan sonra da birlik içerisinde vekillerimiz, yerel yönetimlerimiz ve Hak-iş Teşkilatı olarak Yozgat’ımız için çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Yozgat Milletvekillerini ziyaret eden heyette Hak-iş Yozgat İl Başkanı Hizmet-iş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, Öz Sağlık-iş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Mehmet Akyol ve sendika üyeleri katıldı. Alpaslan Demir