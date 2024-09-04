Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı ve Hak İş İl Başkanı Ferman Zararsız, Doğankent Belediyesinde çalışan sendika üyeleri sendikadan istifa ettirilerek asgari ücrete mahkûm edildiklerini söyledi.

Sendika üyesi olduğu Doğankent Belediyesi Personel Limited Şirketinde çalışan sendika üyesi işçiler, işverenin baskılarına dayanamayarak sendikadan istifa ettirildiklerini belirten Başkan Zararsız, “İstifa etmeyen üyelerimizde işten çıkarıldı. Sendikamızdan istifa etmediği için işten çıkarılan emekçi kardeşlerimizin davasını açtık dava sürecimiz devam etmektedir” dedi.

“ASGARİ ÜCRETE MAHKÛM EDİLDİLER”

Konu ile alakalı bir açıklama yapan Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı ve Hak İş İl Başkanı Ferman Zararsız, “Doğankent Belediye Başkanı Ulvi Akdemir belediye şirketinde çalışan sendikamız üyesi emekçi kardeşlerimizi, sendikamızdan zorla istifa ettirip asgari ücrete mahkûm etti. Toplu İş Sözleşmesi 2027 yılı 1. ayına kadar devam etmesine rağmen işçilerimize dayanışma aidat dilekçesi dahi verdirmediler. Doğankent Belediye Başkanı Ulvi Akdemir’e uyarı yazımızı yazmamıza rağmen yazımıza cevap vermedi, randevu istedik randevu vermedi, telefonlarımıza açmadı. Kıymetli Belediye Başkanımıza ulaşabileceğimiz bütün iletişim yollarımız kapandığı için, konuyla ilgili müfettiş talebinde bulunduk” ifadelerini kullandı.

“MÜFETTİŞ GELİR ADALET YERİNİ BULUR”

Başkan Zararsız şunları söyledi: “Ülke olarak ekonomik bir türbülanstan geçtiğimiz doğrudur. Ancak bizim sabit gelirlilerin, aylık ücretle çalışan emekçilerde zor durumda olduğumuz, kıt kanaat geçinme mücadelesi yaptığımız da bir gerçek Bu anlam da ülkenin ve belediye ekonomik yapısını emekçiler olarak ne biz yönettik nede biz bozduk. Dolayısıyla ekonomik sıkıntıların yükü emekçilerin sırtına vurulması, her fırsatta zor şartlarda çalışan işçilerin ücretlerinden ve haklarından tenkisata gidilmesini sendikal haklarının zorla ellerinden alınmasını da kabul edemeyiz. Doğankent yaşayan vatandaşlarımız sizleri seçti ise, işçinin alın teri ve ekmeğini elinden alın diye seçmedi. Sendikamızdan istifa ettirilen emekçi kardeşlerimiz hiç merak etmesinler, müfettiş gelir adalet yerini bulur. Ayrıca Kıymetli Belediye Başkanlarımıza (TCK 118. Maddesini) de hatırlamak isterim.”