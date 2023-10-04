Ziyarette yapılan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunan İlçe Müdürü Aksoy, İlçe Müftü vekili Emrah Şahin’in Camiler ve Din Görevlileri Haftasını kutladı.
Aksoy, “Camilerimizin mihrabından, minberinden, kürsüsünden, minaresinden, Kur’an kurslarından yükselen sesin sahibi tüm din görevlisi arkadaşlarımın, ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı tebrik ediyorum. Ahirete irtihal eden hademe-i hayrata yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Hayatta olanlara sıhhat ve afiyet içerisinde daha nice hizmetler nasip etmesini yine Rabbimden niyaz ediyorum” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)