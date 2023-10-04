Ziyarette yapılan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunan İlçe Müdürü Aksoy, İlçe Müftü vekili Emrah Şahin’in Camiler ve Din Görevlileri Haftasını kutladı.

Daha keyifli ve rahat bir halk için: Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor Daha keyifli ve rahat bir halk için: Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor

Haftalarını kutladı 2

Aksoy, “Camilerimizin mihrabından, minberinden, kürsüsünden, minaresinden, Kur’an kurslarından yükselen sesin sahibi tüm din görevlisi arkadaşlarımın, ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı tebrik ediyorum.  Ahirete irtihal eden hademe-i hayrata yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Hayatta olanlara sıhhat ve afiyet içerisinde daha nice hizmetler nasip etmesini yine Rabbimden niyaz ediyorum” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)