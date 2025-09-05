Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hafta sonuna yaklaşılırken hava durumuna ilişkin yeni tahminlerini paylaştı.

Yapılan açıklamaya göre, bugün itibarıyla İç Ege, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda etkili olmaya başlayan sağanak yağışlar, önümüzdeki günlerde ülke genelinde daha geniş bir alana yayılacak. Hafta sonu itibarıyla yağışların 40’tan fazla kenti etkisi altına alması bekleniyor.

Sıcaklıklarda Belirgin Değişiklik Yok

MGM verilerine göre hava sıcaklıkları bugün yurdun iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyrediyor. Hafta sonu da sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak. Ankara’da sıcaklıkların 30 ila 27 dereceye gerilemesi, İstanbul’da 28–29 derece bandında kalması, İzmir’de ise 34–35 derece seviyelerinde seyretmesi öngörülüyor.

Kuvvetli Yağış Uyarısı

Yağışların, özellikle Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce, Adana, Rize ve Bingöl çevrelerinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Artvin ve Hatay’ın kıyı kesimlerinde de sağanak bekleniyor. MGM, Kars ve Ardahan çevrelerinde görülecek yağışların ise kuvvetli olabileceği konusunda vatandaşları uyardı.

Yetkililer, sel, su baskını, ani taşkın ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlatırken, vatandaşların Meteoroloji’den yapılacak yeni uyarıları takip etmesini istedi.